無薪假2,168人近一年半來新低 資訊電子業卻增加

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為163家、2,168人。上期11月2日為214家、2,806人。此次家數較上期減少51家，人數減少638人，創近一年半以來人數新低。不過，資訊電子工業逆勢增加147人，勞動部表示，是個別事業單位受訂單減少而影響。

勞動部提到，2025年4月底實施人數約2,200多人，此期實施人數2,168人，是自去年4月中以來人數最低。而此期人數減少原因，主要是製造業訂單回穩而停止實施。較上期減少638人之中，製造業占了590人，以金屬機電工業減少504人為最多。

勞動部表示，減班休息人數自2026年2月起，大致維持在3,000多人，6月降至2,000多人後，至今未出現太大波動，此次為這段期間相對較低的數據。後續仍須視訂單情況評估，勞動部也將持續關注。

勞動部指出，上期通報企業中有71家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有921名員工恢復原本勞動條件。此期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為三個月(含)以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，如果為僱用安定措施適用的業別，勞工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。