減班休息2168人 創114年4月中以來新低

勞動部今天公布最新減班休息統計，實施家數163家、人數2168人，與上期相比，下降趨勢明顯，實施人數也創下去年4月中以來新低，勞動部表示，主因製造業訂單回穩。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位共163家、實施人數2168人；與上期實施家數214家、2806人相比，這期較上期減少51家，人數減少638人。

根據數據顯示，這期實施人數為大宗仍為製造業1965人，當中以金屬機電工業1267人最多、化學工業334人其次，而除了製造業外，批發零售業也有172人正在減班休息中。

勞動條件及就業平等司副司長王金蓉今天告訴中央社記者，去年4月底實施減班休息人數為2266人，這期實施人數是去年4月中以來的新低。

王金蓉說，這期製造業減少人數為590人，主要因訂單回穩，但也有少數事業單位正在評估後續是否要繼續實施，後續將會持續觀察減班休息狀況。

勞動部表示，目前通報減班休息的勞工，如果是僱用安定措施適用的業別，勞工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼等。

勞動部強調，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣2萬9500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。