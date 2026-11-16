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看黃仁勳風波 央行總裁楊金龍稱「亂流」後續看這件事
黃仁勳相關風波是否牽動全球科技產業及金融市場，成為今早財委會立委質詢關注焦點。央行總裁楊金龍表示，相關事件目前仍處於發展階段，短期可能造成市場亂流，但實際影響仍有待後續情勢明朗，尤其新任執行長上任後，才能進一步觀察企業決策及市場反應。
對於黃仁勳相關風波是否影響科技企業在台投資布局，楊金龍表示，企業契約一旦簽訂，通常不容易任意更改，相關投資安排應不至於輕易改變。不過，科技巨頭規模龐大，企業領導層及經營決策變化，確實可能牽動市場信心。
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