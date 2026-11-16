吳乃仁何時還錢？ 台糖：今日會再發文 限期七天內答覆

立院經濟委員會今日處理經濟部相關預算凍結案，針對前民進黨秘書長吳乃仁積欠台糖約1.7億元，民眾黨立委洪毓祥質疑，至今仍未有還款進度，台糖董事長吳明昌則表示，今天會再發文，限期七天內答覆。

吳明昌表示，吳乃仁律師分別在7月16與8月18日與台糖針對還款期數與還款規模協商過2次，但內部委員會不予接受對方所提的計畫，希望在一個月內再提。

但洪毓祥表示，最後一次協商至今已經過了3個月，中間完全沒有進度，甚至要到今日質詢才說會發文，根本就是失職。吳明昌則說，今天會發文，七天內要答覆，下周就會有明確一點的進度。