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美元強勢壓境 台灣會被輸入性通膨偷襲？楊金龍這樣說
美元為何近期強勢？台灣是否有「輸入性通膨」？今早在立法院受立委關切，央行總裁楊金龍表示，台灣目前「輸入性通膨可控」，至於美元強勢則是受到美國經濟表現具韌性，強勁的勞動市場推升服務類通膨與升息預期。
楊金龍表示，台灣進口商品多為加工後再出口的中間財，且政府透過民生與能源供給面的價格平穩機制穩定物價，輸入性通膨整體仍在可控範圍內。
至於美元強勢，楊金龍表示，美國經濟表現亮眼，勞動市場十分強勁，使通膨壓力居高不下。市場普遍預期美國聯準會將持續升息，推升殖利率，進而支撐美元走強。
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