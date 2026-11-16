交通部招商大會釋出59案 估商機達2895億元

永豐銀行日前發生駭客入侵事件，418名客戶帳戶遭異常轉帳，金額高達4176萬元，雖然銀行已全數返還款項，仍讓不少民眾擔心，放在銀行裡的錢到底安不安全？值得注意的是，金融業除了要防範眼前的駭客，更有一場可能顛覆全球金融安全的挑戰正在逼近，這就是被稱為「量子末日」的Q-Day（Quantum Day）。

2026-11-16 07:00