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交通部招商大會釋出59案 估商機達2895億元
一年一度的交通部招商大會將於12月2日登場，交通部表示，今年以「投資交通新未來，啟動台灣新動能」為主軸，共有59件案件，預估商機可達新台幣2895億元。
交通部今天發布新聞稿表示，12月2日將在新板希爾頓酒店舉辦「交通部115年度招商大會」。
交通部表示，今年以「投資交通新未來，啟動台灣新動能」為主軸，透過「軌道新引擎」、「公路新脈動」、「觀光新亮點」、「航空新樞紐」、「港灣新藍海」及「資產新動能」6大主題展區，提供招商案件介紹及諮詢服務。
交通部指出，整體案件共59件，預估釋出可供民間投資及向民間採購重大交通建設工程的商機總金額達2895億元，會中將精選115年度亮點招商案件進行專題簡報，分享最新開發規劃與投資契機。
交通部表示，招商大會相關資訊及報名方式已公告於交通部招商專區。
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