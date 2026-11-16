快訊

輝達員工涉走私AI晶片！曾求助我官員 張惇涵：應好好守護台灣至寶

獨居老婦人「睡」臥室地板死亡？ 檢警懷疑由偷轉盜殺人 嫌犯落網收押

程建人眼中的總統 馬蔡像溫室花朵 李是梟雄 扁最可惜

聽新聞
0:00 / 0:00

交通部招商大會釋出59案 估商機達2895億元

中央社／ 台北16日電

一年一度的交通部招商大會將於12月2日登場，交通部表示，今年以「投資交通新未來，啟動台灣新動能」為主軸，共有59件案件，預估商機可達新台幣2895億元。

交通部今天發布新聞稿表示，12月2日將在新板希爾頓酒店舉辦「交通部115年度招商大會」。

交通部表示，今年以「投資交通新未來，啟動台灣新動能」為主軸，透過「軌道新引擎」、「公路新脈動」、「觀光新亮點」、「航空新樞紐」、「港灣新藍海」及「資產新動能」6大主題展區，提供招商案件介紹及諮詢服務。

交通部指出，整體案件共59件，預估釋出可供民間投資及向民間採購重大交通建設工程的商機總金額達2895億元，會中將精選115年度亮點招商案件進行專題簡報，分享最新開發規劃與投資契機。

交通部表示，招商大會相關資訊及報名方式已公告於交通部招商專區。

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

南科沙崙雙引擎再添動能 緯創129億加碼AI伺服器布局

智邦期 動能轉強

加密貨幣不只買幣！投信ETF搶攻兆元商機

侯勝宗／計程車改革 始於司機職人化

相關新聞

吳乃仁何時還錢？ 台糖：今日會再發文 限期七天內答覆

立院經濟委員會今日處理經濟部相關預算凍結案，針對前民進黨秘書長吳乃仁積欠台糖約1.7億元，民眾黨立委洪毓祥質疑，至今仍未有還款進度，台糖董事長吳明昌則表示，今天會再發文，限期七天內答覆。

看黃仁勳風波 央行總裁楊金龍稱「亂流」後續看這件事

黃仁勳相關風波是否牽動全球科技產業及金融市場，成為今早財委會立委質詢關注焦點。央行總裁楊金龍表示，相關事件目前仍處於發展階段，短期可能造成市場亂流，但實際影響仍有待後續情勢明朗，尤其新任執行長上任後，才能進一步觀察企業決策及市場反應。

美元強勢壓境 台灣會被輸入性通膨偷襲？楊金龍這樣說

美元為何近期強勢？台灣是否有「輸入性通膨」？今早在立法院受立委關切，央行總裁楊金龍表示，台灣目前「輸入性通膨可控」，至於美元強勢則是受到美國經濟表現具韌性，強勁的勞動市場推升服務類通膨與升息預期。

油電價格成12月升息變數？楊金龍：大漲就要重新評估

油電價格是否調漲，可能成為央行12月利率決策的重要觀察指標。中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，油電價格調整對利率政策的影響，關鍵在於調漲幅度及其對整體物價的實際衝擊，若只是溫和調漲，預期對物價影響有限，但若大幅調漲，就必須重新評估通膨情勢，央行將審慎因應。

銀行密碼有失效風險？全球金融安全的「末日」正在倒數

永豐銀行日前發生駭客入侵事件，418名客戶帳戶遭異常轉帳，金額高達4176萬元，雖然銀行已全數返還款項，仍讓不少民眾擔心，放在銀行裡的錢到底安不安全？值得注意的是，金融業除了要防範眼前的駭客，更有一場可能顛覆全球金融安全的挑戰正在逼近，這就是被稱為「量子末日」的Q-Day（Quantum Day）。

創新論壇11月25日登場／晶華國際酒店集團營運長吳偉正：善用 AI 更懂顧客的心

AI驅動百工百業智慧轉型，晶華國際酒店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正認為，AI有助服務業提升核心競爭力，AI擴大運用始終來自對人的理解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。