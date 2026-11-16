油電價格成12月升息變數？楊金龍：大漲就要重新評估

油電價格是否調漲，可能成為央行12月利率決策的重要觀察指標。中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，油電價格調整對利率政策的影響，關鍵在於調漲幅度及其對整體物價的實際衝擊，若只是溫和調漲，預期對物價影響有限，但若大幅調漲，就必須重新評估通膨情勢，央行將審慎因應。

楊金龍指出，油電價格是否調整，主要由經濟部相關委員會決定，央行則會持續觀察後續價格變化及對物價的影響。若油電價格維持不變，目前的物價穩定情勢可望延續；若僅小幅調漲，對整體物價的衝擊應不至於太大，但若漲幅明顯，就不能排除帶動其他商品及服務價格上漲的可能性，必須進一步評估。

楊金龍強調，距離央行12月理監事會召開，還有約一個月的觀察時間，這段期間將持續掌握油電價格、通膨走勢及相關經濟情勢，再據以評估貨幣政策方向。

市場關注，在油電價格可能調整、通膨壓力仍待觀察的情況下，央行是否維持現行利率，或重新調整政策立場。楊金龍的說法顯示，油電價格並非升息的直接觸發因素，真正關鍵仍是價格調整是否形成持續性通膨壓力。

央行總裁楊金龍今天在立法院表示，油電價格調整對利率是否調整的影響，關鍵在於價格調漲幅度及其對物價的實際影響；若沒有調漲，物價穩定可能延續，若漲幅溫和，對物價影響預期有限，但大幅調漲則須另行評估。目前離12月召開理監事會，仍有約一個月觀察時間，央行會審慎因應。

楊金龍表示，油電價格上漲與否由經濟部委員會負責決定是否調漲。若沒有調漲，物價穩定可能持續；小幅調漲，對物價影響應不大；大幅調漲，則須另作評估。