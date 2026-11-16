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明年經濟關鍵字預測／劉宗聖選「優」 黃昭棠挑「勢」

經濟日報／ 記者高瑜君王奐敏／台北報導

經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，元大投信董事長劉宗聖選「優」，富邦投信董事長黃昭棠選「勢」。

劉宗聖表示，選「優」是聚焦於經濟發展「優」化轉型、金融市場資源「優」配與機構信任、打造人機協作的人才「優」勢、投資組合「優」利動態配置。「優」是經濟發展的轉骨契機、金融市場的價值定錨、人才制度的未來解方，更是投資組合因應波動的指引。

黃昭棠認為，「勢」有趨勢之意，2027年股市應該還是相對多頭行情，漲時重勢。台灣在整個科技產業結構具領先地位，也是在資金充沛架構下，匯集非常多的「勢」，形成台灣不管是在產業發展，或是資本市場的主軸。

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