聽新聞
0:00 / 0:00

創新論壇11月25日登場／晶華國際酒店集團營運長吳偉正：善用 AI 更懂顧客的心

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
晶華國際酒店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正。晶華／提供
晶華國際酒店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正。晶華／提供

AI驅動百工百業智慧轉型，晶華國際酒（2707）店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正認為，AI有助服務業提升核心競爭力，AI擴大運用始終來自對人的理解。

經濟日報將於11月25日舉辦2026創新論壇，以「AI進化企業競爭力」為主題。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、凱基金控、元大投信協辦。

吳偉正將於論壇當天以「舌尖上的演算法～飯店AI化進程」為題，分享晶華如何從餐飲現場出發，逐步將AI應用延伸至宴會、客房服務及收益管理，推動飯店智慧轉型。

吳偉正指出，AI運用不只是算數據，更懂顧客的心，晶華善用AI，從廚餘管理開始，當AI能辨識餐盤裡剩下什麼，飯店經營者便能進一步追問：「客人為什麼留下它？」從廚餘減量到精準服務，打造強大競爭力，進一步打造智慧飯店。

他說，AI不只是提升效率的工具，更能將過去難以量化的消費行為與服務細節轉化為數據，協助業者找出問題、優化決策，提供更貼近顧客需求的服務。

尤其飯店餐飲經營須兼顧豐富選擇與食材使用效率，如何減少浪費更是重要課題。以自助餐廳為例，晶華導入AI影像辨識與秤重紀錄，分析廚餘的品項、重量及成本，將過去仰賴經驗判斷的食物浪費問題，轉化為具體數據，作為營運改善依據。

「一道燉牛肉剩得多，究竟是牛肉不受歡迎，還是配菜沒有吃完？」吳偉正指出，造成廚餘的原因不同，改善方向也截然不同。

AI負責找出異常與趨勢，再由主廚結合專業經驗，從口味、份量、配菜搭配及供餐方式提出調整方案。經過半年追蹤與改善，自助餐廳每位顧客平均廚餘量較導入前減少約三分之一，展現科技與專業結合的成效。

晶華也從消費者行為著手，運用心理學概念，設計三分之二大小的圓形餐盤，引導賓客少量多取，在保留用餐自主性的同時減少浪費。透過串聯餐檯供應、顧客回饋、廚房備料及食材採購，建立從產地到餐桌的管理機制，在日常營運落實永續理念。

晶華也將數位工具導入不同服務場景。宴會業務透過3D場地預覽、電子邀請函及數位導引，提升活動規劃與賓客溝通效率；客房服務運用任務派工及進度追蹤，強化跨部門協作、減少資訊落差；訂房團隊則結合房價市場調查與定價決策系統，提高收益管理的精準度及應變力。

點我報名

顧客 晶華 百工百業

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

AI太聰明搶老師飯碗？專家：能成為得力助手 讓教師回歸教育初心

從「Made in Taiwan」到「Make with Taiwan」，臺灣中小企業如何搭上兆美元AI生態系順風車？

AI用電需求升溫！伊頓電力訂單年增46％ 009831布局全球電力產業鏈

中市府推動特定工廠碳管理與智慧轉型　11/17起輔導說明會及三日實務課程接力登場

相關新聞

央行12月不排除預防性升息 緊盯美利率、油電價格等變數

央行12月將召開第4季理監事會，外界關注貨幣政策是否轉向升息，台經院院長、央行理事張建一指出，貨幣政策方向將維持中性略緊，雖然國內通膨尚屬可控，但美國利率走勢、外資資金流向，及台電、中油是否獲得增資撥補進而影響油電價格，都是央行評估的重要變數。他預期，央行不排除預防性升息，但升息幅度可能有限。

央行應對錢荒 連3月「放水」逾7600億

市場資金持續緊俏，中央銀行連續三個月向市場「放水」。隨著企業融資需求強勁、外資大舉匯出，加上稅款繳庫等因素吸收市場資金，銀行資金調度壓力逐漸升高。央行透過減發定期存單降低資金回收力道，統計九月至上周五，累計淨減發達七千六百一十二億元，顯示央行已透過公開市場操作適度調節流動性。

創新論壇11月25日登場／晶華國際酒店集團營運長吳偉正：善用 AI 更懂顧客的心

AI驅動百工百業智慧轉型，晶華國際酒店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正認為，AI有助服務業提升核心競爭力，AI擴大運用始終來自對人的理解。

明年經濟關鍵字預測／劉宗聖選「優」 黃昭棠挑「勢」

經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，元大投信董事長劉宗聖選「優」，富邦投信董事長黃昭棠選「勢」。

櫃買打造亞洲債市新核心 三面向推動

櫃買中心於11月5日舉辦2026臺灣週「打造亞洲債市新核心」論壇，齊聚產官學界重量級國內外代表共同探討擴大我國債券市場、使台灣的資本市場更具韌性及國際競爭力。

資安法 研議逐步納管一般企業

資安事件頻傳，資安法納管範圍可望逐步擴及一般企業。數位發展部資安署長蔡福隆表示，ＡＩ對資安威脅帶來巨變，未來可能以風險或產業別為導向，從上市櫃公司兩千家開始，逐步擴及台灣五千大等大型企業，但仍要看社會與立法院的共識；他同時提醒企業落實曝險、授權、漏洞及個資「四個最小化」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。