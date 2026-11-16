創新論壇11月25日登場／晶華國際酒店集團營運長吳偉正：善用 AI 更懂顧客的心

AI驅動百工百業智慧轉型，晶華國際酒（2707）店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正認為，AI有助服務業提升核心競爭力，AI擴大運用始終來自對人的理解。

經濟日報將於11月25日舉辦2026創新論壇，以「AI進化企業競爭力」為主題。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、凱基金控、元大投信協辦。

吳偉正將於論壇當天以「舌尖上的演算法～飯店AI化進程」為題，分享晶華如何從餐飲現場出發，逐步將AI應用延伸至宴會、客房服務及收益管理，推動飯店智慧轉型。

吳偉正指出，AI運用不只是算數據，更懂顧客的心，晶華善用AI，從廚餘管理開始，當AI能辨識餐盤裡剩下什麼，飯店經營者便能進一步追問：「客人為什麼留下它？」從廚餘減量到精準服務，打造強大競爭力，進一步打造智慧飯店。

他說，AI不只是提升效率的工具，更能將過去難以量化的消費行為與服務細節轉化為數據，協助業者找出問題、優化決策，提供更貼近顧客需求的服務。

尤其飯店餐飲經營須兼顧豐富選擇與食材使用效率，如何減少浪費更是重要課題。以自助餐廳為例，晶華導入AI影像辨識與秤重紀錄，分析廚餘的品項、重量及成本，將過去仰賴經驗判斷的食物浪費問題，轉化為具體數據，作為營運改善依據。

「一道燉牛肉剩得多，究竟是牛肉不受歡迎，還是配菜沒有吃完？」吳偉正指出，造成廚餘的原因不同，改善方向也截然不同。

AI負責找出異常與趨勢，再由主廚結合專業經驗，從口味、份量、配菜搭配及供餐方式提出調整方案。經過半年追蹤與改善，自助餐廳每位顧客平均廚餘量較導入前減少約三分之一，展現科技與專業結合的成效。

晶華也從消費者行為著手，運用心理學概念，設計三分之二大小的圓形餐盤，引導賓客少量多取，在保留用餐自主性的同時減少浪費。透過串聯餐檯供應、顧客回饋、廚房備料及食材採購，建立從產地到餐桌的管理機制，在日常營運落實永續理念。

晶華也將數位工具導入不同服務場景。宴會業務透過3D場地預覽、電子邀請函及數位導引，提升活動規劃與賓客溝通效率；客房服務運用任務派工及進度追蹤，強化跨部門協作、減少資訊落差；訂房團隊則結合房價市場調查與定價決策系統，提高收益管理的精準度及應變力。