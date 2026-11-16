央行12月不排除預防性升息 緊盯美利率、油電價格等變數

央行12月將召開第4季理監事會，外界關注貨幣政策是否轉向升息，台經院院長、央行理事張建一指出，貨幣政策方向將維持中性略緊，雖然國內通膨尚屬可控，但美國利率走勢、外資資金流向，及台電、中油是否獲得增資撥補進而影響油電價格，都是央行評估的重要變數。他預期，央行不排除預防性升息，但升息幅度可能有限。

張建一表示，央行利率決策不能只看國內通膨，還必須考量國際利差及匯率變化。尤其美國利率政策若出現變動，可能牽動國際資金流向，此外，近期外資賣超台股並匯出資金，也增加新台幣貶值壓力，央行在貨幣政策上必須兼顧匯率穩定與國內金融市場資金需求。

今年第3季已有兩位理事支持升息，富邦金控首席經濟學家羅瑋也認為，新台幣貶值、台美利差，加上輸入性通膨壓力，可能促使央行在年底至明年初採取溫和、漸進的利率調整。

羅瑋說，若美國聯準會12月再度升息，台美利差進一步擴大，央行可能必須重新權衡貨幣政策。他認為，適度升息對穩定匯率有一定幫助，但考量國內企業資金需求，即使調整利率，幅度也有限。

根據芝商所（CME）FedWatch，市場預期美國聯準會12月升息1碼的機率約89%，升息2碼約11%，按兵不動的可能性已幾乎消失。

張建一也說，雖然央行認為國內銀行體系資金相對充裕，但市場感受未必一致，部分銀行反映資金調度壓力，市場利率也已出現高於央行政策利率，顯示金融市場資金供需仍有值得觀察之處。

至於台電與中油財務狀況，也是影響通膨重要因素。他表示，如果台電、中油未能獲得政府增資撥補，考量兩家公司累積負債及淨值壓力，未來可能必須調整電價及油價，進而推升消費者物價指數（CPI），增加央行採取預防性升息的必要性。

張建一認為，若撥補順利通過，台電、中油短期內較有空間維持現行價格，通膨也較有機會維持穩定；若油電價格調整，央行就須重新評估通膨風險。