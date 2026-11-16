資安法 研議逐步納管一般企業

資安事件頻傳，資安法納管範圍可望逐步擴及一般企業。數位發展部資安署長蔡福隆表示，ＡＩ對資安威脅帶來巨變，未來可能以風險或產業別為導向，從上市櫃公司兩千家開始，逐步擴及台灣五千大等大型企業，但仍要看社會與立法院的共識；他同時提醒企業落實曝險、授權、漏洞及個資「四個最小化」。

蔡福隆指出，資安法目前並未涵蓋一般企業，對企業的資安要求，大部分是透過個資法的安全維護辦法來規範。他透露，當年資安法修法時，曾考慮把企業納入，但國際上較少把企業帶進來，且資安風險仍以關鍵基礎設施與公部門優先，時機尚未成熟，「硬要帶進來，阻力非常大」。

他表示，如今立法院已有聲音提出，資安是否也應比照消防設施檢查，社會慢慢形成共識後再納管，比較沒有問題。以電商平台為例，管理較多個資，一旦營運中斷風險高，也會願意接受政府納管。

蔡福隆坦言，資安法是管制規定，一般企業不希望管制加身，但風險已達到這個程度，部分大型企業會慢慢接受。