聽新聞
0:00 / 0:00
資安法 研議逐步納管一般企業
資安事件頻傳，資安法納管範圍可望逐步擴及一般企業。數位發展部資安署長蔡福隆表示，ＡＩ對資安威脅帶來巨變，未來可能以風險或產業別為導向，從上市櫃公司兩千家開始，逐步擴及台灣五千大等大型企業，但仍要看社會與立法院的共識；他同時提醒企業落實曝險、授權、漏洞及個資「四個最小化」。
蔡福隆指出，資安法目前並未涵蓋一般企業，對企業的資安要求，大部分是透過個資法的安全維護辦法來規範。他透露，當年資安法修法時，曾考慮把企業納入，但國際上較少把企業帶進來，且資安風險仍以關鍵基礎設施與公部門優先，時機尚未成熟，「硬要帶進來，阻力非常大」。
他表示，如今立法院已有聲音提出，資安是否也應比照消防設施檢查，社會慢慢形成共識後再納管，比較沒有問題。以電商平台為例，管理較多個資，一旦營運中斷風險高，也會願意接受政府納管。
蔡福隆坦言，資安法是管制規定，一般企業不希望管制加身，但風險已達到這個程度，部分大型企業會慢慢接受。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。