手搖飲業者跨界多品牌經營 考驗後勤整合

手搖飲業者紛紛跨足餐食，集團化的時代來臨，但餐飲品類不同，經營邏輯也不同，不能直接複製手搖飲的成功模式，多品牌增加管理複雜度，人才、供應鏈及資金需求同步提高，成功並不容易。

有手搖飲業者表示，品牌數量增加，不代表獲利就能同步放大，尤其飲料與餐食的經營邏輯截然不同，從產品開發、門市管理到供應鏈布局，都不是直接複製原有手搖飲的成功模式就能做到。

業者指出，手搖飲優勢在於產品容易標準化，製作流程相對單純，透過中央工廠、原物料配送及加盟制度，就能快速複製展店，但餐食涉及食材保存、烹調技術、廚房設備、出餐效率及食品安全，不同品類甚至需要不同專業人才與管理制度，即使是同一個餐飲集團，經營牛肉麵、火鍋、烘焙或南洋料理，也有各自不同的營運門檻。

更大的挑戰在於人才。手搖飲業者指出，過去大家擅長的是茶飲產品開發、加盟管理及快速展店，但跨足餐食後，必須找到熟悉餐飲市場、具備廚務管理及品牌經營能力的專業團隊，如果缺乏懂得餐食的經營人才，即使取得知名品牌或投入資金，也未必能夠維持原有品質，更難進一步複製展店。

多品牌經營也會增加資金與管理負擔，業者分析，自創品牌需要時間培養市場知名度，併購成熟品牌可以快速取得客群及既有門市，卻也必須面對企業文化整合、組織調整及後續投資。不同品牌若無法有效整合採購、物流及後勤資源，原本期待的規模經濟，反而可能變成管理成本。

尤其企業跨足餐食，不能只看營收規模是否擴大，更要檢視各品牌能否獨立獲利，以及集團是否真正產生綜效。若只是為了追求多元化而不斷增加品牌，最後可能陷入品牌越多、管理越複雜，卻沒有創造相應獲利的困境。