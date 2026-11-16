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手搖飲品牌求生 轉戰美食、闖蕩海外

聯合報／ 記者林海／台北報導
手搖飲品牌求生，轉戰美食與海外。圖為迷客夏門市。聯合報系資料照
手搖飲品牌求生，轉戰美食與海外。圖為迷客夏門市。聯合報系資料照

台灣手搖飲市場發展成熟，品牌生命周期縮短，業者無法只靠賣飲料，而是開始從「單一飲品品牌」轉型為「餐飲生活品牌」，透過併購或自創餐飲品牌，創造出第二個成長動能，甚至為海外展店鋪路。

手搖飲業者表示，手搖飲市場進入高度競爭時代，品牌崛起的速度愈來愈快，退燒的速度也愈來愈快，過去一個品牌只要憑藉獨特產品或行銷話題，就有機會迅速展店、成為市場新寵。

但業者說，隨著市場飽和、消費者喜好變化快速，加上進入門檻不高，品牌之間的差異化愈來愈難維持，且一旦有「爆款」，緊接著要面對的就是同業跟進、價格競爭，更多的還是話題炒完後就銷聲匿跡，能存活超過三年還維持一定銷售量的品牌其實不多，如果只守著手搖飲，不但很難做大，還容易被市場淘汰。

聯發國際以歇腳亭為主要品牌，近年又開發出新時尚茶飲品牌ＵＧ引爆排隊人潮，至今單店營收都仍在高檔，但日前也首度跨足台灣最競爭的火鍋市場，創出新品牌「小滿上鍋」，要搶占餐食市場，就是希望能夠創造出另一個成長動能，董事長鄭凱隆就表示，明年希望餐食的營收占比能夠達到百分之十。

而以日出茶太插旗全球數十個國家的六角國際，二○一七年收購春上布丁蛋糕股權，跨足烘焙市場，旗下王座國際也代理段純貞牛肉麵、銀座杏子日式豬排、京都勝牛等品牌，近年還併購翰林茶館、養心餐飲等，餐食布局相當完整。

另一知名手搖飲品牌迷客夏去年也收購台灣知名雞湯品牌「雙月食品社」約七成股權，同樣由飲跨餐，遠大目標是要把餐食品牌帶往海外，如雙月已經插旗新加坡，而王座旗下的段純貞牛肉麵也在美國展店布局。

鄭凱隆也表示，餐食版圖初期將以直營為主，未來待國內分店逐漸成熟模組化後，將循茶飲模式複製到海外。

業者指出，手搖飲容易受到季節、天氣及流行趨勢影響，新品爆紅未必能夠長期維持，但餐食則有機會提供相對穩定的日常需求，不必完全依賴飲料銷售，對企業而言，這不只是增加一項商品，而是建立不同的營收來源。

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