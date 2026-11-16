12月升息？學者稱「油電價格成關鍵」

中央銀行十二月將召開第四季理監事會，升息可能性再度成為市場焦點。台灣經濟研究院院長、央行理事張建一指出，國內貨幣政策維持「中性略緊」，油電價格可能成為升息關鍵變數，不排除採取預防性升息，但升息幅度可能有限；富邦金控首席經濟學家羅瑋則認為，新台幣貶值、台美利差及輸入性通膨壓力，可能促使央行在年底至明年初採取溫和、漸進的利率調整。

張建一表示，目前國內通膨尚屬可控，但央行決策不能只看物價，還須考量國際利率、匯率及市場資金供需。尤其近期外資賣超台股並持續匯出資金，增加新台幣貶值壓力，央行必須兼顧匯率穩定與國內資金需求。

他特別點出台電、中油財務狀況，若兩家公司因撥補不順，被迫調漲油電價格，進一步推升民生物價，甚至使消費者物價指數漲幅突破百分之三，屆時央行恐須透過升息因應。反之，若撥補順利，則有助穩定能源價格，降低升息必要性。整體而言，台灣貨幣政策維持中性略緊，升息並非完全沒有可能，但政策調整仍會審慎。

羅瑋則指出，外資持續匯出及新台幣走貶，將增加能源、原物料進口成本，若美國聯準會十二月再度升息，台美利差進一步擴大，央行可能必須重新權衡貨幣政策。他認為，適度升息對穩定匯率具有一定幫助，但考量國內企業資金需求，預料即使調整利率，幅度也將相對有限。

但凱基證券最新發布的央行觀察報告，預估升息時點可能延後至明年三月，幅度為半碼，顯示外界對於下次理監事會是否立即採取行動仍存在不同看法。金融圈人士則說，國際利率走升、匯率波動及能源價格風險交錯，十二月理監事會鷹派聲浪可能更大。