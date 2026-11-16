央行應對錢荒 連3月「放水」逾7600億

市場資金持續緊俏，中央銀行連續三個月向市場「放水」。隨著企業融資需求強勁、外資大舉匯出，加上稅款繳庫等因素吸收市場資金，銀行資金調度壓力逐漸升高。央行透過減發定期存單降低資金回收力道，統計九月至上周五，累計淨減發達七千六百一十二億元，顯示央行已透過公開市場操作適度調節流動性。

根據央行統計，九月定存單淨減發四千四百一十九億元，十月再淨減發兩千一百六十五億元，十一月又減發一千○二十八億元，合計將近八千億元。央行定存單未到期餘額也由八月底的六兆五千三百億元，降至五兆七千七百餘億元，可以看出央行持續降低對銀行體系資金的吸收。

根據金管會最新統計，九月國銀放款單月增加四千六百七十四億元，創歷年同期新高，銀行主管表示，出口暢旺、企業營運規模擴大，不少企業有短期融資需求。

銀行主管進一步解釋，ＡＩ產業投資熱潮帶動供應鏈擴廠、設備採購與營運周轉需求，企業向銀行借款更加積極。

其次，外資台股獲利，近月大量匯出，央行為穩定匯市進場拋售美元、買回新台幣。匯銀主管稱，這類操作同時具有收回新台幣資金效果，因此央行透過減發定存單，緩解銀行體系受到的資金緊縮壓力。

銀行主管認為，從通膨角度看，央行已有升息條件，但整體產業景氣不同，電子業表現優秀，傳產壓力偏大，貿然升息，會影響產業發展，同時也會加重現階段的「錢荒」問題。因此央行透過公開市場操作調節市場資金，「彈性高，應對快」。

財經官員表示，目前確實資金比較緊俏，主要是半導體等相關產業有融資需求，央行會持續觀察市場資金情況進行調節。此外，銀行積極爭取存款，也反映資金競爭升溫。近期包括LINE Bank、樂天銀行等業者推出年利率達百分之二點五的優惠定存專案，希望吸引更多資金。金融圈人士指出，當企業融資需求持續強勁，銀行只好提高吸收存款的誘因，否則無法解決錢荒問題。

銀行主管表示，銀行高利搶存款的背後，流動性覆蓋比率（ＬＣＲ）壓力也是重要原因。金管會統計，八月底國銀平均ＬＣＲ為百分之一百二十，較去年同期百分之一百二十八，下降八點二二個百分點，部分銀行更降至百分之一百○五，逐漸逼近法定百分之一百底線。銀行主管說，企業放款持續增加，銀行必須同步擴大存款，維持資產負債配置及流動性安全水位。