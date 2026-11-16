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櫃買打造亞洲債市新核心 三面向推動

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心於11月5日舉辦2026臺灣週「打造亞洲債市新核心」論壇，齊聚產官學界重量級國內外代表共同探討擴大我國債券市場、使台灣的資本市場更具韌性及國際競爭力。

櫃買中心董事長簡立忠於開幕致詞時指出，為擴大我國債券市場規模並加速國際化步伐，櫃買中心正以「打造亞洲債市新核心」為願景，全力配合主管機關推動「亞洲資產管理中心」計畫。

簡立忠強調，台灣債市近年展現豐碩成果，外幣計價國際債券已占整體市場流通在外餘額的37%，且九成由外國發行人發行，顯見我國市場作為國際籌資平台已具穩固基礎；2025年普通公司債發行額達7,783億元、永續發展債券突破2,000億元，雙雙刷新歷史最高紀錄，顯示債券市場已逐步成為企業轉型升級的重要中長期資金來源。展望未來，櫃買中心將持續精進發行、交易與投資環境，並攜手國際深化合作，全面拓展台灣債市的規模與深度。

金管會主委彭金隆致詞時表示，目前台灣債券市場規模已超過18兆元，吸引來自全球33個國家、逾580家發行人參與，為切合「亞洲資產管理中心」的國家政策，讓資金在台灣找到更多元的投資機會，並有效支持實體經濟發展，金管會攜手櫃買中心挑戰2030年發行量較2025年倍增、突破3.8兆元的目標，並強調未來將透過擴大商品供給、提升交易效率與深化投資需求等三個面向推進，包括：推動專案債券與氣候轉型債券、國際債券雙掛牌、探索RWA債券代幣化及優化稅制等，攜手產業界共同打造臺灣成為亞洲債市新核心。

金管會證期局副局長黃仲豪則透過「台灣資本市場躍升之路：打造亞洲債市新核心」專題演講，解析我國債券市場三大推動面向。在發行面，將致力於商品多元化、拓展案源與程序簡化；交易面則著重提升流動性與透明度，投資面則著眼於擴大國際參與，強化我國成為亞洲資產管理中心之根基。

隨後，國際資本市場協會（ICMA）執行長Bryan Pascoe以「全球永續發展債券市場：發展趨勢與前景展望」發表演說，指出隨著全球朝淨零邁進，永續金融亦從傳統綠色項目的專款專用，轉而與發行人的整體轉型策略深度連結，他肯定櫃買中心推動可持續發展連結債券等多元永續金融商品的成果，並期許台灣參酌國際市場發展，為具科學基礎的轉型金融工具建立市場制度。

本次論壇活動藉由國內外產官學界專家相互交流，激盪出推進市場成長的火花，櫃買中心表示，未來將持續完善制度、深化市場發展並擴大我國債券市場規模，與各界共同擘畫臺灣成為亞洲債市新核心的藍圖。

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