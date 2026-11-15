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G7外長聯合聲明再挺台海和平穩定 林佳龍感謝國際支持

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

七大工業國集團（G7）外長與歐盟外交暨安全政策高級代表於法國巴黎舉行G7外長會議，並發表聯合聲明，再次重申台海和平穩定的重要性，並支持台灣有意義參與國際組織。外交部長林佳龍對G7國家持續以堅定立場支持台灣表達誠摯感謝，並表示，聲明再次凸顯台海和平穩定攸關區域安全、航行自由及全球繁榮的共同利益。

林佳龍指出，G7此次特別關切中國在台灣東部海域日益強勢的行為，強調相關作為已對區域穩定、航行自由及國際航運安全構成威脅，並再次表明反對任何以武力、脅迫或威脅，片面改變台海現狀的企圖。

林佳龍表示，這是繼今年6月17日G7領袖峰會聯合聲明後，G7再次對台海和平穩定表達堅定立場，展現維持台海和平穩定已是國際社會的高度共識。林佳龍說並，總統賴清德多次強調「維持現狀」是台灣的目標，台灣將持續保持冷靜、穩健、負責任的態度，為自由開放的印太地區貢獻力量。他也重申，「面對壓力，台灣不會升高衝突；面對威脅，台灣也不會退縮。」

展望未來，林佳龍表示，外交部將持續與G7成員及理念相近國家深化合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，堅定守護民主、自由及法治等普世價值，並為區域及全球的和平、穩定與繁榮貢獻心力。

G7 台海 和平穩定

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