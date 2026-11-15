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外銷訂單估連21紅 經部：10月上看1,159億美元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部將在20日發布10月外銷訂單統計。 聯合報系資料照
經濟部將在20日發布10月外銷訂單統計。 聯合報系資料照

經濟部將在20日發布10月外銷訂單統計。經濟部預估，在AI動能帶動下，預期第4季接單表現優於第3季，預估10月外銷訂單金額落在1,125至1,159億美元，年增62%至67%，將呈連續第21個月雙位數正成長，並連續第三個月接單破千億美元水準。

據經濟部廠商調查指出，廠商對10月接單看法，預期較9月增加廠商占7.8%，持平者占81.8%，減少者占10.4%；按接單金額計算之動向指數為50.5，預期10月整體外銷訂單金額將較9月增加。

其中，資訊通信、電子產品、光學器材動向指數分別為50.2、50.9、50.4；傳產動向指數也不差，機械、塑橡膠製品、化學品動向指數分別為50.1、53.5、50.6，皆會較9月接單更佳。

經濟部統計指出，9月外銷訂單金額1,142.1億美元，連續第二個月破千億美元，並再創歷年單月新高；年增率62.4%。經濟部表示，9月外銷訂單表現優於預期，一方面AI需求太強勁，二方面出現消費新品的拉貨潮，包括手機及筆電等。

經濟部統計指出，今年前九月累計外銷訂單金額8,192.0億美元，年增56.0%，創歷年同期新高，同時已經超越2025年全年外銷訂單金額，這也是歷史上第一次。

經濟部表示，AI強勁需求超乎預期，預估今年第4季接單會優於第3季，預估10月外銷訂單金額繼續亮麗，預估落在1,125至1,159億美元，年增62%至67%；預估今年前10月接單9,317億至9,351億美元，年增56.7%至57.3%。

經濟部預估今年全年接單金額有望突破1.1兆美元，但仍未達1.2兆美元。

官員分析，近期國際主要預測機構，包括國際貨幣基金（IMF）上修今年全球貿易量（含商品及服務）成長率為4.6%，世界貿易組織（WTO）上修今年全球商品貿易量成長率3.9%，皆較前一次預測有顯著上修，主要就是認為AI需求太強勁所致。

經濟部 指數 外銷訂單

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