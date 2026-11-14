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亞灣AI實證助攻南台灣產業轉型 25家新創秀成果

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
經濟部中小及新創企業署舉辦「亞灣AI實證暨園區成果發表會」，集結25家新創企業展示AI創新技術與產業應用成果。圖／經濟部提供
經濟部中小及新創企業署舉辦「亞灣AI實證暨園區成果發表會」，集結25家新創企業展示AI創新技術與產業應用成果。圖／經濟部提供

經濟部中小及新創企業署積極推動「亞灣AI創新實證計畫」，鎖定南台灣車用電子、塑橡膠化工、食品加工及物流運籌等四大產業，媒合新創企業將AI技術導入實際生產場域，協助傳統產業提升效率、降低成本。中企署在亞灣新創園舉辦成果發表會，集結25家新創企業展示AI創新應用，並結合微軟、Google等國際科技大廠資源，擴大新創與產業合作。

此次計畫已展現具體成果，例如雲界數位運用AI Agent技術，協助塑膠設備大廠富強鑫進行跨機台參數分析，將原本需要2.5小時的作業縮短至10分鐘，大幅提升分析效率；達易智造導入AI智慧排程，協助大武山牧場將每日供貨調配時間從4小時縮短至1.2小時，提升訂單調度效率，精準供貨給Costco、麥當勞等大型通路及連鎖餐飲業者。

此外，海波視智能協助勁豐電子導入高光譜影像及AI辨識技術，提升產品品質檢測的準確度與效率，展現AI技術落地應用的實際效益。

中企署表示，未來將持續結合國際科技大廠及產學研資源，提供新創技術支援、算力及市場拓展協助，並規劃加速器補助方案，預計明年初陸續推出，協助AI技術從場域驗證走向商業化，帶動南台灣中小微企業數位轉型。

經濟部中小及新創企業署舉辦「亞灣AI實證暨園區成果發表會」，集結25家新創企業展示AI創新技術與產業應用成果。圖／經濟部提供
經濟部中小及新創企業署舉辦「亞灣AI實證暨園區成果發表會」，集結25家新創企業展示AI創新技術與產業應用成果。圖／經濟部提供

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