人事總處：115年度軍公教年終工作獎金 明年1月27日發放

行政院人事總處近日公布年終工作獎金發給注意事項，軍公教人員年終工作獎金將於明年1月27日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。

根據行政院人事總處近日公布的民國115年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，發給對象包含各級政府年度總預算所列員額與年度中經核准增加員額的現職軍公教人員，以及技警工友，同時包括年度中退休、退職、資遣、死亡人員。

至於今年軍公教年終工作獎金發給日期，定於116年1月27日一次發給。但軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期，但按往例落差都不大。

軍公教年終工作獎金發給基準，是依據當年實際在職月數比例，1月31日以前已在職人員至12月1日仍在職者發給1.5個月俸給的年終工作獎金；2月1日以後新進到職人員，如12月1日仍在職者，則按實際在職月數比例計支；至於考績獎金，則是依考績給予0.5至1個月的考績獎金。

過往考績的實務運作，因設有75%甲等比率上限限制，且甲等獎金1個月，乙等獎金半個月，引起爭論，考試院已提出公務人員考績法修正草案送立法院審議。銓敘部長施能傑日前在立法院備詢時曾表示，銓敘部10月底已對各機關發出作業規則，今年度的公務員考績沒有甲等人數比率75%的限制。