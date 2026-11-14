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企業托育 增訂租稅優惠

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院會昨（13）日三讀通過育兒大禮包相關修法，除了勞工面向的福利政策，性工法也增訂企業托育租稅優惠。就保法另訂就業「保險投保薪資分級表」，進而提高級距上限，並刪除65歲投保年齡上限，且將失業給付之等待期條件由14日縮短為七日。

勞動部說明，此次《性別平等工作法》增訂第23條之1，三讀條文明定，企業辦理托兒設施及托兒措施，得就其支出金額200%，自其支出當年度所得額中減除。透過租稅優惠，有助於提升雇主辦理企業托育的意願，鼓勵更多企業投入職場托育服務。

勞動部表示，未來企業辦理托兒設施或托兒措施符合規定者，除可申請經費補助外，並可享有租稅優惠，強化支持企業托育力道，協助受僱者兼顧工作與家庭，營造更有利育兒的職場環境。

《就業保險法》三讀條文明定，將另訂就業保險投保薪資分級表，進而提高級距上限。為因應鼓勵中高齡與高齡者促進就業政策，刪除65歲投保年齡上限，並將失業給付之等待期條件由14日縮短為七日。現行提早就業獎助津貼之給付標準，由尚未請領之失業給付金額50%，提高至60%。

勞動部補充說明，此次就保法修法，另增訂違反就保法處以罰鍰，將公布投保單位之名稱、負責人姓名、違反事實及處分金額。此次三讀相關子法及配套措施，勞動部將盡速啟動研修。

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