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福島結束第25批含氚廢水排放 核安會：對台無影響

中央社／ 台北13日電

核安會今天表示，日本福島第一核電廠今天結束第25批次含氚廢水排放作業，交通部中央氣象署每天依福島第一核電廠實際排放狀況進行含氚廢水擴散濃度預報，近期排放出的含氚廢水緩慢往北擴散，對台灣周圍海域沒有影響。

核安會發布新聞稿指出，國際原子能總署（IAEA）於10月27日公布第25批次獨立取樣分析結果，氚濃度低於日本承諾的排放目標每公升1500貝克。福島第一核電廠第25批次含氚廢水排放，共計19天排放體積約7835立方公尺，氚總活度約1.4兆貝克。

IAEA於10月28日及11月4日，分別公布自開始排放以來的第5與第6次追加取樣監測措施報告。IAEA說明，所採集的海水、水產品及排放前經稀釋的含氚廢水取樣及分析作業適當，分析結果與112年總結報告結論相符，含氚廢水排放對人類與環境的輻射影響可忽略不計。

核安會指出，自112年8月24日開始排放迄今，已累計排放25批次，排放總體積約19萬6279立方公尺，氚總活度約42.9兆貝克。

針對擴散動態，核安會說明，近期排放出含氚廢水主要受到福島沿岸潮汐影響，緩慢往北擴散，主要影響區域仍以「日本本州東部海域」為主，台灣周圍海域無影響，海水氚濃度均低於儀器最小可測值。

另外，核安會透過跨部會合作執行海域輻射監測，今年截至8日，已完成3862件海域樣本分析；自106年起至今已累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共計2萬1134件樣本的分析，各項分析結果均無輻射異常。

核安會 福島 對台

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