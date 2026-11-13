供應鏈版圖重組 東南亞成批發業最大海外進貨來源

全球供應鏈重組，東南亞在台灣批發業的角色日益重要。經濟部最新調查顯示，2025年台灣批發業向海外採購占比達65.2%，其中東南亞占整體進貨金額27.8%，為最大海外進貨來源；銷售端方面，東南亞占比也大幅攀升至16%，直逼中國大陸及港澳的16.6%。

經濟部統計處發布「2026年批發、零售及餐飲業經營實況調查」，去年批發業商品進貨來源以國內採購占34.8%，海外採購占65.2%。海外採購來源中，除東南亞占比最高外，日本以10.9%居次，中國大陸及港澳占9.5%，位居第三，其餘依序為歐洲7.6%、美國4.6%、南韓3.1%。

從各產業進貨來源觀察，以布疋及服飾品批發業仰賴海外採購程度最高，占比達83.9%，其中光是東南亞就占64.3%；機械器具批發業海外採購占比亦達76.6%，其中東南亞占40.6%，遠高於日本的11.2%、中國大陸及港澳的10.5%。

除了採購端，批發業的銷售市場也出現明顯變化。經濟部指出，受惠台灣位居全球AI供應鏈核心位置，去年批發業外銷占比攀升至43.3%，較前一年增加3個百分點。

其中，受全球供應鏈移轉影響，銷往中國大陸及港澳占比由18.7%降至16.6%；反觀東南亞占比由8.9%大幅攀升至16%，增加7.1個百分點，兩大市場占比差距由9.8個百分點快速縮小至僅0.6個百分點。

進一步觀察，機械器具批發業去年外銷占比達64.8%，其中銷往中國大陸及港澳占整體銷售金額29.3%，東南亞占27.9%，顯示東南亞已成為台灣機械器具批發業重要的採購及銷售市場。

因應全球供應鏈重組，今年5月已有7.7%批發業者將增設海外營運據點及倉儲設備列為未來營運發展計畫，較去年增加1個百分點。