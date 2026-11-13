快訊

下班注意！國1林口南下紫爆逾25公里回堵到汐止 事故尚未排除

冒用名義稱異常訂單！鼎泰豐驚傳資安事件 顧客個資恐外洩

黃仁勳豪宅突湧親友！外送4人份炸雞、廂型車搬箱子 辭職後動向曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

供應鏈版圖重組 東南亞成批發業最大海外進貨來源

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部最新調查顯示，2025年台灣批發業向海外採購占比達65.2%，其中東南亞占整體進貨金額27.8%，為最大海外進貨來源。聯合報系資料照
經濟部最新調查顯示，2025年台灣批發業向海外採購占比達65.2%，其中東南亞占整體進貨金額27.8%，為最大海外進貨來源。聯合報系資料照

全球供應鏈重組，東南亞在台灣批發業的角色日益重要。經濟部最新調查顯示，2025年台灣批發業向海外採購占比達65.2%，其中東南亞占整體進貨金額27.8%，為最大海外進貨來源；銷售端方面，東南亞占比也大幅攀升至16%，直逼中國大陸及港澳的16.6%。

經濟部統計處發布「2026年批發、零售及餐飲業經營實況調查」，去年批發業商品進貨來源以國內採購占34.8%，海外採購占65.2%。海外採購來源中，除東南亞占比最高外，日本以10.9%居次，中國大陸及港澳占9.5%，位居第三，其餘依序為歐洲7.6%、美國4.6%、南韓3.1%。

從各產業進貨來源觀察，以布疋及服飾品批發業仰賴海外採購程度最高，占比達83.9%，其中光是東南亞就占64.3%；機械器具批發業海外採購占比亦達76.6%，其中東南亞占40.6%，遠高於日本的11.2%、中國大陸及港澳的10.5%。

除了採購端，批發業的銷售市場也出現明顯變化。經濟部指出，受惠台灣位居全球AI供應鏈核心位置，去年批發業外銷占比攀升至43.3%，較前一年增加3個百分點。

其中，受全球供應鏈移轉影響，銷往中國大陸及港澳占比由18.7%降至16.6%；反觀東南亞占比由8.9%大幅攀升至16%，增加7.1個百分點，兩大市場占比差距由9.8個百分點快速縮小至僅0.6個百分點。

進一步觀察，機械器具批發業去年外銷占比達64.8%，其中銷往中國大陸及港澳占整體銷售金額29.3%，東南亞占27.9%，顯示東南亞已成為台灣機械器具批發業重要的採購及銷售市場。

因應全球供應鏈重組，今年5月已有7.7%批發業者將增設海外營運據點及倉儲設備列為未來營運發展計畫，較去年增加1個百分點。

東南亞 批發業 供應鏈

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

東元法說會／AIDC 接單破百億 檳城新廠啟動、明年四大事業群看旺

群創財報／第3季EPS 0.96元登七季高點、淨利76.91億元 連五季賺錢

亞力財報／前三季EPS 2.44元 創同期新高

高階機台出貨占比提升 法人調高大量獲利預估值及目標價

相關新聞

朝野有共識！育兒大禮包產假14周 留停津貼領平均投保薪資八成

針對「育兒大禮包」，立法院社會福利衛環委員會日前協商，通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月。立法院長韓國瑜13日再度舉行黨團協商，朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。性工法、就保法修法，預計下午三點院會中將順利三讀。

供應鏈版圖重組 東南亞成批發業最大海外進貨來源

全球供應鏈重組，東南亞在台灣批發業的角色日益重要。經濟部最新調查顯示，2025年台灣批發業向海外採購占比達65.2%，其中東南亞占整體進貨金額27.8%，為最大海外進貨來源；銷售端方面，東南亞占比也大幅攀升至16%，直逼中國大陸及港澳的16.6%。

AI紅利高度集中 批發業14業別有11業營收衰退

AI商機大爆發，帶動國內批發業營收大幅成長，但產業間榮枯差距也愈來愈明顯。經濟部最新調查顯示，2025年批發業營收達14兆718億元，年增8.7%，其中機械器具批發業營收大增23.8%，占整體批發業營收比重已超過五成。若扣除該業別，整體批發業營收反而衰退3.6%，凸顯產業景氣分化。

性工法修法三讀 企托租稅優惠扣支出金額200%

立法院會13日三讀通過育兒大禮包相關修法，除了面向勞工的福利政策，性工法也增訂企業托育租稅優惠。就保法另訂就業「保險投保薪資分級表」，進而提高級距上限，並刪除65歲投保年齡上限，且將失業給付之等待期條件由14日縮短為七日。

育兒大禮包三讀 勞動部揭修法五大突破

立法院會13日三讀通過《性別平等工作法》及《就業保險法》修正草案，勞動部表示，此次修法共有五大突破，包括產假陪產假全延長、育兒照顧到8歲、升級育兒假60日、育兒津貼6+3、企業托育租稅優惠。

TEEMA科學園區進軍波蘭 電電公會攜手逾50家台廠媒合布局中東歐

電電公會攜手台灣電機電子供應鏈及關聯產業業者，憑藉供應鏈整合與技術創新實力前進波蘭，搶攻中東歐市場商機。「2026 年 TEEMA 科學園區產業日—波蘭」將於 11 月 17 日在華沙希爾頓飯店登場，活動為期兩天，由經濟部指導，國際貿易署及台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）主辦，邀集 ICT、工具機及電動車等領域具產業代表性的 50 家台灣廠商，透過展示攤位呈現台灣科技及其關聯產業的創新成果，並藉由產業論壇及㇐對㇐商務媒合，協助業者發揮 AI、智慧製造與電動車等領域的技術優勢，爭取採購訂單與在地合作機會，擴大歐洲市場布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。