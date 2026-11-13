AI紅利高度集中 批發業14業別有11業營收衰退

AI商機大爆發，帶動國內批發業營收大幅成長，但產業間榮枯差距也愈來愈明顯。經濟部最新調查顯示，2025年批發業營收達14兆718億元，年增8.7%，其中機械器具批發業營收大增23.8%，占整體批發業營收比重已超過五成。若扣除該業別，整體批發業營收反而衰退3.6%，凸顯產業景氣分化。

經濟部統計處日前發布「2026年批發、零售及餐飲業經營實況調查」，去年批發業14個細分業別中，僅機械器具、藥品醫療用品及化妝品、其他專賣批發業等三個業別營收正成長，其餘11個業別全數衰退。

經濟部指出，機械器具批發業受惠於AI及雲端資料服務等應用持續拓展，推升伺服器、記憶體及相關電子零組件出貨動能，去年營收達7兆1,579億元，年增23.8%，占整體批發業營收比重也從2023年的40.8%、2024年的44.6%，一路攀升至50.9%。

且去年整體批發業營收增加1兆1,211億元，光是機械器具批發業營收就增加1兆3,779億元，不僅抵銷其他業別營收衰退的影響，更成為支撐整體批發業成長的關鍵。

相較之下，汽機車及其零配件批發業受車市買氣觀望、經銷商拉貨動能趨緩影響，營收年減10.5%，減幅居各業之冠；建材批發業則因下游產業備貨保守，加上鋼價處於低檔，營收年減8.6%。農產原料及活動物批發業營收亦年減6.9%。

從獲利表現來看，產業分化同樣明顯。去年批發業營業淨利達8,126億元，年增8.7%，其中機械器具批發業營業淨利達3,345億元，大增35.4%，相較之下，汽機車及其零配件批發業、商品經紀業、農產原料及活動物批發業營業淨利均呈雙位數衰退。

除了產業間景氣冷熱不均，市場競爭及成本壓力也是批發業者面臨的經營挑戰。經濟部調查，今年5月有60.3%批發業者認為競爭激烈、利潤縮小是主要經營困境，其次為新市場開拓不易，占43.3%，人事成本增加占42.1%，匯率波動風險占41%。

面對全球供應鏈重組及市場需求快速變化，近五成批發業者將拓展國內外客戶列為未來營運發展重點，另有34%業者計畫加強數位轉型、提升營運效率，較去年增加4.2個百分點，為各項營運發展計畫中增幅最大者。