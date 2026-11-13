育兒大禮包三讀 勞動部揭修法五大突破

立法院會13日三讀通過《性別平等工作法》及《就業保險法》修正草案，勞動部表示，此次修法共有五大突破，包括產假陪產假全延長、育兒照顧到8歲、升級育兒假60日、育兒津貼6+3、企業托育租稅優惠。

勞動部說明，兩部法修正重點如下：

（一）延長產假為14周、陪產檢及陪產假為14日

為保障女性受僱者分娩後，有充裕產假得以休養及育兒，產假由8周增為14周，這是歷經超過40年，首度對產假天數進行大幅修正。另外受僱者就未休完之產檢假，可於產假後的「工作日」接著請休。另修法將陪產檢及陪產假由原本的7日增加為14日。

為減緩企業營運壓力與財務負擔，修法新增「假期雇主依法應給付薪資部分」，皆可向政府申請補貼，包含新增之產假第9周至第14周、三個月以下流產假2星期與10天、陪產檢及陪產假第8日到第14日，原第6日及第7日維持補助。

產假新增第9周到第14周，受僱者可依其個人意願選擇向雇主提前銷假，尊重女性受僱者重返職場意願，達到照顧不離職之目的。

（二）育兒照顧到8歲

考量兒童由幼兒園銜接至國民小學低年級階段，面臨群體生活適應及傳染疾病好發等挑戰，修法將育兒留職停薪的子女年齡由未滿3歲提高至「8歲以下，滿9歲前」得申請育兒留職停薪，期間以2年為限。

（三）育兒津貼6+3

此次就業保險法修法另訂就業保險投保薪資分級表，進而提高級距上限，並擴大育兒留停津貼補助之期間，雙親領滿6個月津貼，可各再多請領3個月，最長可各請領至9個月，雙親合計可請領最高18個月的育兒留停津貼。

（四）30日以日育兒留停升級，加倍為60日育兒假

現行30日的以日育嬰留職停薪未來將升級加倍為60日育兒假，子女年齡與育兒留職停薪同為8歲以下，亦即子女滿9歲前，父母親面臨子女有生病、停托、停課、預防接種、托育與教保服務機構及學校舉辦親職活動，或其他事由須親自照顧者，得請育兒假。

考量實務上可能會有雙親未能或不適宜實際負擔主要照顧責任的狀況，修法明定「經法院選定或改定兒童之監護人（包含祖父母）」，亦可請育兒留職停薪及育兒假，以保障孩童受照顧權益。

（五）企業提供托育服務享租稅優惠，支出減除變2倍（200%）

此次於性別平等工作法增訂第23條之1，企業辦理托兒設施及托兒措施，得就其支出金額200%，自其支出當年度所得額中減除，透過租稅優惠，有助於提升雇主辦理企業托育的意願，鼓勵更多企業投入職場托育服務。

未來企業辦理托兒設施或托兒措施符合規定者，除可申請經費補助外，並可享有租稅優惠，強化支持企業托育力道，協助受僱者兼顧工作與家庭，營造更有利育兒的職場環境。

勞動部補充說明，此次兩部法案修正，包括就保法因應鼓勵中高齡與高齡者促進就業政策，刪除65歲投保年齡上限，並將失業給付之等待期條件由14日縮短為7日。現行提早就業獎助津貼之給付標準，由尚未請領之失業給付金額50%，提高至60%。

此次就保法修法，另增訂違反就保法處以罰鍰，將公布投保單位之名稱、負責人姓名、違反事實及處分金額。

勞動部表示，兩部法修正案經立法院三讀通過，送請總統公布後，施行日期將由行政院另定之，相關子法及配套措施亦將盡速啟動研修，以利新制順利上路。