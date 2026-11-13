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推動智慧物流與資材循環 商業署：促進資訊即時共享

中央社／ 台北13日電

商業署長蘇文玲今天表示，商業署近年推動「智慧物流國際鏈結」及「物流資材循環發展」計畫，讓生產端、物流端和銷售端即時共享訂單、運輸與倉儲資訊，並持續推動使用統一規格的「循環物流箱」取代傳統的一次性紙箱。

商業署透過新聞稿表示，蘇文玲與桃園市經發局長張誠今天共同主持「物流標準與共同化」專家座談會，邀請物流產業的產官學研專家，針對台灣物流載具、容器、運具等標準制度需求與建議進行交流討論，盼完善台灣物流的儲運服務與技術。

蘇文玲表示，物流服務是產業發展的關鍵基礎設施，商業署近年來推動「智慧物流國際鏈結」及「物流資材循環發展」等計畫，核心目標就是要藉由儲運互聯服務模式與技術，促進物流資源與資訊的跨業共享，提升台灣物流產業效率。

蘇文玲指出，現階段已委託工研院服科中心團隊輔導業者運用供應鏈訂單履行（Supply chain OrderFulfillment，SCOF）平台，讓生產端、物流端和銷售端能即時共享訂單、運輸與倉儲資訊。同時，也持續推動以統一規格的「循環物流箱」來取代傳統的一次性紙箱，協助企業達成永續減碳目標。

商業署表示，面對全球供應鏈重組、勞動力短缺及淨零碳排等嚴峻挑戰，美國、歐盟、日本已陸續透過第三方協同組織，推動實體互聯網（PhysicalInternet，PI）標準、共用容器與共同輸配送體系。

商業署提到，今年6月於法國舉辦的「第12屆國際實體互聯網會議（IPIC 2026）」中，各國專家明確指出，實體互聯網已從過去的學術理論，正式向全球產業共識邁進。

商業署進一步說明，PI是透過物聯網（IoT）、人工智慧（AI）與大數據分析，以及應用標準化、模組化和網路連接等原則，創造更有效率、更永續的實體貨物運送系統，目標是減少運輸和倉儲行業的浪費及能源消耗，以及提高供應鏈的速度和可靠性，被國際視為解決物流碳排與效率瓶頸的解決方案。

商業署表示，會中由台灣物流業者與公協會共同成立「台灣實體互聯網聯盟」，透過匯聚政府、產業與學術界專業力量，共同研討物流容器／載具標準化、PI物流儲運共同化、跨業合作的商業模式等議題，並集結業者共同規劃、討論及試行，預期將逐步促進物流資源共享的實踐，引領企業邁向高效、低碳的新物流時代。

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