TEEMA科學園區進軍波蘭 電電公會攜手逾50家台廠媒合布局中東歐

電電公會攜手台灣電機電子供應鏈及關聯產業業者，憑藉供應鏈整合與技術創新實力前進波蘭，搶攻中東歐市場商機。「2026 年 TEEMA 科學園區產業日—波蘭」將於 11 月 17 日在華沙希爾頓飯店登場，活動為期兩天，由經濟部指導，國際貿易署及台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）主辦，邀集 ICT、工具機及電動車等領域具產業代表性的 50 家台灣廠商，透過展示攤位呈現台灣科技及其關聯產業的創新成果，並藉由產業論壇及㇐對㇐商務媒合，協助業者發揮 AI、智慧製造與電動車等領域的技術優勢，爭取採購訂單與在地合作機會，擴大歐洲市場布局。

波蘭方預計出席的代表包括發展與科技部政務次⾧ Michał Jaros、投資貿易局執行⾧ Artur Osuchowski、工業發展署執行⾧ Daniel Ryczek，以及萊格尼察經濟特區執行⾧ Kajetan Bator，另有波蘭台灣工商會及地方政府代表參與。雙方將就產業合作、投資環境及在地布局交換意見，協助台灣廠商掌握當地市場資源與合作機會。從中央與地方政府、投資貿易機構到經濟特區的高層參與，展現波蘭方對本次活動及深化台波產業合作的重視。

此外，活動除了集結台灣重要公協會夥伴參與，包含台灣電路板協會、工具機公會、機械公會等，並邀請波蘭全國電子電信商會、資料中心協會、自動化與機器人協會及電動交通發展商會等當地產業組織參與，涵蓋電子電信、資料中心、自動化及電動車等領域。透過各公協會的產業網絡，協助台灣廠商接觸當地設備供應商、系統整合商與營運業者，了解市場需求，尋找合作對象。

台灣方面由電電公會副理事⾧許介立率團，包括鴻海科技集團、東元電機（1504）、環電、旭東（4537）機械、行競科技、勤崴國際科技（6516）、永進機械及亞崴機電（1530）等業者，將展出 AI資料中心機櫃、模組化資料中心、液冷技術、電動車動力系統、浸沒式冷卻電池、自駕載具及精密加工設備，展現台灣從關鍵零組件、設備製造到系統整合的供應鏈實力。

此次活動的另㇐大亮點，是由金屬工業研究發展中心率領廠商共同展出的智慧醫療主題館，聖得醫學科技、智遊科技、佐臻及圓展科技（3669）等業者將展示智慧診斷、醫療資料分析、健康照護、擴增實境眼鏡與醫療影像設備等應用，促進台波醫療科技交流。

展覽期間同步舉辦「台波產業對話論壇」及技術研討會，以「全球變局下的韌性產業合作」為主題，聚焦波蘭製造業轉型與台灣供應鏈優勢，探討 AI 導入、設備升級、電動車及智慧醫療等合作方向。透過雙方產業經驗與應用案例交流，協助台灣業者掌握當地需求，也讓波蘭企業了解台灣可提供的技術與解決方案。

為協助廠商掌握實質商機，活動依據買主需求與廠商專⾧，安排超過百場㇐對㇐商機媒合洽談，促進採購、共同開發及在地合作。同時透過 TEEMA 科學園區主題館介紹台灣產業海外布局方向，並藉由 Taiwan Night 交流晚宴增進雙方企業往來。展後也將持續追蹤合作意向，協助廠商延續洽談、爭取後續訂單，深化與當地夥伴的⾧期合作，為拓展波蘭及中東歐市場奠定基礎。