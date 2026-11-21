當企業持續成長，創造的價值該如何回饋社會？隨著金管會倡議「金融大回饋」精神，金融業不僅追求穩健經營與創造獲利，更肩負將經營成果回饋員工、客戶及社會的責任。富邦人壽秉持「正向力量，豐富生命」理念，持續讓企業成長累積的能量，成為推動社會正向循環的力量。

隨著金管會倡議「金融大回饋」精神，金融業不僅追求穩健經營與創造獲利，更肩負將經營成果回饋員工、客戶及社會的責任。 圖／富邦人壽提供

與員工共享成果 打造安心發展的職場環境

人才是保險服務的核心，也是企業永續發展的重要基礎。富邦人壽投入資源打造友善職場，為員工在工作與家庭之間取得平衡，共享企業獲利的成果。

面對少子化與高齡化社會帶來的家庭照顧壓力，富邦人壽提供每胎新生兒10萬元補助、6歲以下子女每年2.4萬元育兒補助，2025年生育與育兒補助金額超過9千萬元，今年更新增結婚補助及家庭關懷假等措施，減輕同仁在人生重要階段的負擔。

同時，透過母性健康保護計畫、心理支持及健康照護資源，陪伴員工兼顧職涯發展與家庭生活。

富邦人壽回饋員工的作為，還有完善的持股信託機制，鼓勵同仁參與企業長期發展，已有超過萬名員工加入，參加率逾九成，藉此凝聚向心力與歸屬感。

富邦人壽投入資源打造友善職場，為員工在工作與家庭之間取得平衡，共享企業獲利的成果。 圖／富邦人壽提供

與客戶共享創新成果 提升金融服務品質

作為壽險公司，回饋最直接的對象是客戶。隨著科技快速發展及消費者需求改變，富邦人壽推動數位轉型與服務創新，希望讓保險不只是事後理賠，也成為陪伴客戶面對人生風險與健康管理的重要夥伴。

富邦人壽積極推動外溢保單，結合多樣化管理機制，包括與健康檢查相關的一般健檢、骨質密度檢測、心律變異分析、心電圖檢測，以及與運動相關的健康步數、里程、參與馬拉松賽事、疫苗接種及參與健康幣活動，引導民眾結合保險與健康生活。截至2026年10月，外溢商品整體契約已超過46萬件。

此外，富邦人壽持續運用AI提升核保與理賠作業效率。在核保端，透過智能化體況審查機制，將核保體況審查時間由40分鐘縮短至15分鐘；在理賠端，「理賠智慧助理」可協助分析診斷證明書、病理報告及外文醫療文件，自動擷取關鍵資訊並整合保單條款與理賠規範，截至2026年9月，系統累計使用超過5千人次，癌症案件平均節省約10分鐘、國外醫療文件平均節省約15分鐘，累計減少約652小時作業工時，相關技術更取得三項新型專利。

而面對超高齡社會及數位落差議題，富邦人壽除了在APP設立友善服務專區、強化視障與高齡客戶輔助功能，全台櫃檯也已加入失智友善組織，並導入指定聯絡人機制，協助不同族群公平取得金融服務與保險保障，這也讓公司今年第五度獲得金管會公平待客評核壽險業前25%。

與社會環境共享影響力 發揮保險業正向力量

金融大回饋還有一個重要的回饋對象，就是社會大眾。富邦人壽長期支持老人福利推動聯盟推動「孤獨處方箋」計畫，透過培訓社區志工、建立陪伴網絡及導入憂鬱風險篩檢工具，協助獨居長者維繫社會連結，降低高齡孤獨與憂鬱風險。統計至2026年，富邦人壽參與培育逾300位志工，陪伴超過200位獨居長者，服務網絡遍及11個縣市及離島地區。

今年，「孤獨處方箋」計畫榮獲國際知名財經媒體《The Asset》（財資雜誌）頒發最佳社會責任倡議獎，是全台唯一獲得此獎項的壽險業者。

不僅如此，富邦人壽積極投入環境永續，深化「生物多樣性」。今年攜手國立臺灣海洋大學推動海洋保育產學合作計畫，投入珊瑚、海藻及原生魚類復育，並支持海洋文化保存及環境教育推廣，同時連續六年與荒野保護協會合作河川廢棄物調查，從源頭減少垃圾流入海洋，擴大永續影響力。

讓金融價值回流社會

富邦人壽響應金融大回饋的核心精神，讓金融機構運用自身專業與資源，創造更多元的社會價值，更重要的是，回饋並非一次性的公益投入，而是結合企業經營與保險本業的長期實踐。

也因此，富邦人壽被國際看見。《Asia Insurance Review》（亞洲保險評論）主辦的第30屆「亞洲保險業獎」（AIIA）今年11月初於新加坡揭曉，富邦人壽在185件參報案件中脫穎而出，獲得「年度最佳壽險公司」及「永續發展獎」，摘下亞太保險業指標性殊榮，再創里程碑，朝亞洲一流金融機構願景邁進。

富邦人壽以金融專業為本，經營成果已經轉化為具體行動，透過回饋員工、服務客戶及投入社會，發揮更大的正向力量，豐富你我的生命。