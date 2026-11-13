殖利率衝5％關卡引爆買盤 大華銀投信看好美債、投等債長線布局

美國10月消費者物價指數（CPI）意外升溫，月增率達0.4％、核心CPI月增0.3％雙雙高於市場預期，加上聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）釋出12月不排除評估升息2碼的鷹派訊號，帶動指標性的美國10年期公債殖利率於近期曾衝破5％心理大關後微幅回落，收在4.99％附近；對利率更為敏感的2年期美債殖利率亦飆升逾18個基點至4.738％，30年期公債殖利率則攀抵5.352％。

儘管短線債市面臨通膨數據與標售需求疲軟的雙重賣壓，大華銀投信指數量化投資部門主管同時也是大華投等美債15Y+（00959B）、大華優利美公債20（00983B）及大華優利美A債15（00984B）三檔債券ETF經理人郭修誠認為，美債殖利率站上5％及投資等級公司債（IG）收益率攀高，反而為長線機構法人與穩健型投資人創造了極具吸引力的「鎖利黃金窗口」，特別看好頂級科技巨頭與高評等投等債的防禦與資本利得潛力。

在公債供需結構方面，郭修誠指出，雖然2027年G4主要經濟體的主權債淨發行量仍維持相對高檔，但相較於2026年，美國、歐元區與英國對公開市場的淨供給量將呈現「持平甚至小幅下滑」的趨勢。

根據高盛分析，美國財政部持續仰賴短天期國庫券（Bills）調度，並擴大長債回購規模，將有效緩解長天期公債的籌碼面壓力；郭修誠亦指出，儘管升息預期可能延續至2027年初，但目前的高殖利率水準已充分定價政策風險，為中長天期債券提供厚實的票息保護緩衝。

信用債市場則出現顯著的「品質溢價」行情。郭修誠直言，隨著AI資本支出在2027年預估將攀升至1.66兆美元，AI相關企業債正出現明顯的「強弱分化」。郭修誠統計，自9月底以來，微軟（Microsoft）、Meta、甲骨文（Oracle）及Alphabet等四大雲端巨頭合計發行高達670億美元的新債，其中微軟（Microsoft）、Meta及Alphabet受惠於強勁的資產負債表與現金流，其信用利差在定價後不擴反縮。郭修誠強調，相較於波動劇烈的新興雲端（Neoclouds）或資料中心高收益債，高評等投資等級超大規模雲端商（HQ Hyperscalers）公司債的風險報酬比正持續改善，是當前最佳的切入點。

郭修誠表示，目前AAA級至A級企業債有效收益率已站穩5.51％至5.56％區間，BBB級投等債有效收益率更達5.95％的高水準。郭修誠提醒，美國政府預計最快於2027年2月觸及41.1兆美元的債務上限，屆時財政部發債節奏受限，反而可能階段性壓縮美債淨供給，成為支撐美債價格的潛在多頭催化劑。

郭修誠補充，雖因應10月通膨數據將聯準會升息路徑預期微幅上調（納入明年3月升息1碼的基準情境），但野村指出，美債期貨市場已快速反映鷹派預期，短線殖利率急彈後，實質殖利率（Real Yield）處於近十餘年罕見高位。美債與高評等投等債不僅具備優於全球主要公債的利差優勢，一旦未來通膨降溫或經濟成長放緩，長天期投資等級債將同步享有高票息與利差收斂的雙重優勢。

展望後市，郭修誠表示，面對美債殖利率重返5％大關的震盪格局，市場普遍建議投資人無須過度恐慌殺低他建議投資人無須過度恐慌殺低，反而可趁殖利率衝高之際，採取「分批承接、重質不重量」的策略，優先鎖定美國公債及信評A級以上的龍頭企業投資等級債，以穩健掌握高息紅利並靜待利率轉折契機。