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中市府推動特定工廠碳管理與智慧轉型 11月17日起輔導說明會接力登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「115年度台中市特定工廠碳管理輔導說明會」將於11月17日登場。中市經發局／提供
「115年度台中市特定工廠碳管理輔導說明會」將於11月17日登場。中市經發局／提供

台中市政府經濟發展局攜手逢甲大學辦理「115年度台中市特定工廠碳管理輔導說明會」，將於11月17日率先登場，並接續於11月24日、11月30日及12月4日辦理「特定工廠碳管理轉型與智慧應用課程」，內容涵蓋政府低碳化及智慧化補助資源、溫室氣體盤查數據解讀、AI智慧應用及補助計畫撰寫實務。

為因應國際淨零趨勢及產業智慧化發展，透過資源說明與實作課程，引導台中市特定工廠掌握碳管理知識及轉型所需技能，逐步提升企業低碳化與智慧化能力，歡迎特定工廠業者及相關工協會踴躍參與。

經發局指出，隨著國際供應鏈減碳要求日益提高，碳管理及能源使用效率已成為製造業提升競爭力的重要關鍵。

此次活動將以「掌握資源、深化知識、實務應用」為主軸，透過輔導說明會協助業者了解政府資源及碳管理方向，再藉由三日實務課程深化數據分析、智慧技術應用及補助計畫撰寫能力，讓企業能依自身營運需求，逐步規劃適合的節能改善及轉型策略。

經發局說明，11月17日登場的「特定工廠碳管理輔導說明會」，將聚焦中央及地方政府低碳化、智慧化補助資源、溫室氣體盤查數據解讀與應用，以及AI智慧營運管理等議題，讓業者了解如何運用碳排數據辨識能源使用問題，並掌握政府補助資源及轉型計畫申請方向。

會中也將說明本年度針對5家特定工廠規劃的溫室氣體盤查輔導資源，介紹申請資格、遴選方式及輔導流程，讓有需求的企業了解參與機制，逐步建立溫室氣體排放清冊及盤查報告書，作為後續規劃節能改善措施的重要依據。

為進一步將碳管理知識轉化為實際行動，市府接續於11月24日、11月30日及12月4日辦理三日「特定工廠碳管理轉型與智慧應用課程」，依序以「溫室氣體盤查數據解讀」、「智慧輔助檢測與能耗預測實務」及「政府補助計畫撰寫邏輯」為主題。

將結合產業案例與實作練習，帶領學員從廠務帳單及能源使用資訊辨識碳排熱點，進一步認識AI智慧感測、能耗預測及設備節能改善等應用，並學習整合碳排數據、改善方案及預期效益，研擬具體可行的政府補助計畫，提升企業自主規劃與執行轉型措施的能力。

此次系列活動均於台中市政府勞工局精密園區勞工聯合服務中心B棟4樓中型會議室舉行，採網路報名。

「特定工廠碳管理輔導說明會」報名網址：https://forms.gle/vAE9Ti5NswGCdrGc7；至於「特定工廠碳管理轉型與智慧應用課程」報名網址：https://forms.gle/pGpZsjHh9yWZF9xH6。歡迎有需求的業者及相關工協會踴躍報名，共同提升產業競爭力。

「特定工廠碳管理轉型與智慧應用課程」將於11月24日、11月30日及12月4日登場。中市經發局／提供
「特定工廠碳管理轉型與智慧應用課程」將於11月24日、11月30日及12月4日登場。中市經發局／提供

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