快訊

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

亞冠賽／陳克羿首局核爆→2局後變身「威能key」 王念好敲長打追平4:4

朝野有共識！育兒大禮包產假14周 留停津貼領平均投保薪資八成

聽新聞
0:00 / 0:00

朝野有共識！育兒大禮包產假14周 留停津貼領平均投保薪資八成

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立院朝野達成共識，育兒留停延長至8歲，津貼領平均投保薪資八成；產假可休14周。圖為國民黨立法院黨團合影。記者曾吉松／攝影
立院朝野達成共識，育兒留停延長至8歲，津貼領平均投保薪資八成；產假可休14周。圖為國民黨立法院黨團合影。記者曾吉松／攝影

針對「育兒大禮包」，立法院社會福利衛環委員會日前協商，通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月。立法院長韓國瑜13日再度舉行黨團協商，朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。性工法、就保法修法，預計下午三點院會中將順利三讀。

今日針對「性別平等工作法」部分條文修正草案，韓國瑜表示，協商通過第16條及增訂第16條之一。即育嬰留停適用年齡從現行3歲延長至(含)8歲，留停期間維持二年為限；令放寬育兒假範圍，可包括親師會、教師訪談等，維持60日、以日為單位。

性工法第15條，原先黨團協商時，各黨持不同意見，韓國瑜會中宣布保留送院會處理。後續三黨團持續溝通討論，達成共識，提出條文內容一樣的版本，因此將可在院會中直接三讀、不須另外再表決。預計修正後三讀的條文明定，產假增為14周、陪產檢增為14天。

針對「就業保險法」部分條文修正草案，韓國瑜表示，依照行政院提案通過第10條，並且協商通過第11條及增訂第19條之3。即將原稱「育嬰留停」改為「育兒留停」，並且可領津貼的時間，由現行雙親各六個月提高至各九個月，合計將可有18個月的育兒留停津貼。

就保法第19條之2，黨團協商共識，育兒津貼採平均投保薪資六成，這項條文內容不變。另通過附帶決議，請勞動部依照《育嬰留職停薪薪資補助要點》持續編列預算，發給二成育兒留停薪資補助。也就是育兒留停津貼，包括就保法給予六成加上勞動部補貼二成，合計可領八成平均投保薪資。

朝野達成共識，育兒留停延長至8歲，津貼領平均投保薪資八成；產假可休14周。圖為民眾黨立法院黨團合影。記者歐芯萌／攝影
朝野達成共識，育兒留停延長至8歲，津貼領平均投保薪資八成；產假可休14周。圖為民眾黨立法院黨團合影。記者歐芯萌／攝影

朝野達成共識，育兒留停延長至8歲，津貼領平均投保薪資八成；產假可休14周。圖為國民黨立法院黨團合影。記者歐芯萌／攝影
朝野達成共識，育兒留停延長至8歲，津貼領平均投保薪資八成；產假可休14周。圖為國民黨立法院黨團合影。記者歐芯萌／攝影

投保薪資 大禮包 朝野

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

朝野協商通過五項修法條文 育兒留停至8歲、津貼可領取各9個月

育兒留停擴大至八歲以下 雙親合計最多領18個月津貼

國民年金、產假加碼 今拚闖三讀

民眾黨提產假等修法 托盟：先讓育兒留停改革上路

相關新聞

朝野有共識！育兒大禮包產假14周 留停津貼領平均投保薪資八成

針對「育兒大禮包」，立法院社會福利衛環委員會日前協商，通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月。立法院長韓國瑜13日再度舉行黨團協商，朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。性工法、就保法修法，預計下午三點院會中將順利三讀。

黃仁勳下台牽動AI產業 資金、訂單、出口管制三大考驗波及台灣

黃仁勳下台，對台灣AI供應鏈的影響不只止於股價震盪。伺服器業者擔心美方加嚴出口管制，據報導已加強查核客戶和出貨地點，甚至暫停承接陌生小客戶的訂單。接下來，輝達（NVIDIA）是否調整採購、投資及融資支持，將牽動台灣晶片製造、封測和伺服器業者。

6成1企業招募科技人才遇困難　找到合適人才平均需花2.47月

隨著AI應用快速發展，全球半導體產業持續擴大投資，相關供應鏈的人才需求也日益增加。1111人力銀行針對科技產業廠商進行「科技產業人才缺口與招募挑戰調查」，結果發現，6成1企業招募科技人才遇困難　找到合適人才平均需花2.47月，其中尤以設備工程師最難找。

投資展望論壇12月10日登場 陳博志：留意AI投資風險

總統府資政、台大經濟系名譽教授陳博志表示，憑藉AI及高科技產業國際競爭力，台灣經濟前景仍可審慎樂觀。不過，經濟學上有所謂「加速原理」，即使AI需求持續成長，只要投資擴張速度放緩，就可能影響台灣出口及經濟成長動能，成為未來幾年須關注的風險。

經長：人工智慧趨勢不變

經濟部長龔明鑫昨（12）日指出，AI發展已是全球大趨勢，不至於因輝達創辦人黃仁勳一人動向而出現重大改變，且目前全球高階AI伺服器幾乎只有台灣能製造及出貨，只要輝達持續朝AI領域發展，就非得與台灣合作。

明年經濟關鍵字預測…黃建智選「歧」 方振仁挑「應」

經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，中鋼董事長黃建智選「歧」，中油董事長方振仁選「應」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。