朝野有共識！育兒大禮包產假14周 留停津貼領平均投保薪資八成

針對「育兒大禮包」，立法院社會福利衛環委員會日前協商，通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月。立法院長韓國瑜13日再度舉行黨團協商，朝野達成共識，給予產假14周、留停津貼領平均投保薪資八成。性工法、就保法修法，預計下午三點院會中將順利三讀。

今日針對「性別平等工作法」部分條文修正草案，韓國瑜表示，協商通過第16條及增訂第16條之一。即育嬰留停適用年齡從現行3歲延長至(含)8歲，留停期間維持二年為限；令放寬育兒假範圍，可包括親師會、教師訪談等，維持60日、以日為單位。

性工法第15條，原先黨團協商時，各黨持不同意見，韓國瑜會中宣布保留送院會處理。後續三黨團持續溝通討論，達成共識，提出條文內容一樣的版本，因此將可在院會中直接三讀、不須另外再表決。預計修正後三讀的條文明定，產假增為14周、陪產檢增為14天。

針對「就業保險法」部分條文修正草案，韓國瑜表示，依照行政院提案通過第10條，並且協商通過第11條及增訂第19條之3。即將原稱「育嬰留停」改為「育兒留停」，並且可領津貼的時間，由現行雙親各六個月提高至各九個月，合計將可有18個月的育兒留停津貼。

就保法第19條之2，黨團協商共識，育兒津貼採平均投保薪資六成，這項條文內容不變。另通過附帶決議，請勞動部依照《育嬰留職停薪薪資補助要點》持續編列預算，發給二成育兒留停薪資補助。也就是育兒留停津貼，包括就保法給予六成加上勞動部補貼二成，合計可領八成平均投保薪資。

朝野達成共識，育兒留停延長至8歲，津貼領平均投保薪資八成；產假可休14周。圖為民眾黨立法院黨團合影。記者歐芯萌／攝影