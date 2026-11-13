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6成1企業招募科技人才遇困難　找到合適人才平均需花2.47月

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
隨著AI應用快速發展，全球半導體產業持續擴大投資，相關供應鏈的人才需求也日益增加。 路透
隨著AI應用快速發展，全球半導體產業持續擴大投資，相關供應鏈的人才需求也日益增加。 路透

隨著AI應用快速發展，全球半導體產業持續擴大投資，相關供應鏈的人才需求也日益增加。1111人力銀行針對科技產業廠商進行「科技產業人才缺口與招募挑戰調查」，結果發現，6成1企業招募科技人才遇困難　找到合適人才平均需花2.47月，其中尤以設備工程師最難找。

調查發現，57%企業目前持續招募科技人才，另有3.1%預計未來3個月招募、2.3%預計未來6至12個月招募，顯示人才需求仍在延續；然而，48.6%企業表示部分職缺招募不易，12.7%更面臨多數職缺難以補足的困境，合計超過6成企業招募科技人才遭遇困難。找到一位合適的人才平均需花2.47個月。

進一步觀察招募難度變化，1111人力銀行執行董事陳曉蓁表示，22.1%企業認為與去年相比明顯增加，28.4%表示略為增加，合計超過5成企業感受到招募難度升高。至於最難招募的職務，以設備工程師20.7%居首，其次為軟體工程師16.6%、硬體工程師11.3%及產線作業員10.8%，AI工程師也有7.2%，顯示企業缺才不只集中在研發端，設備、製造及新興科技人才同樣吃緊。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，科技產業人才荒並非單一職務缺工，而是產業快速轉型下，人才供給與企業需求出現落差。企業需要的不只是具備學歷或相關經歷的人，更是能立即接軌技術與工作流程的專業人才；當AI應用持續擴大，跨領域整合、實務操作及解決問題的能力，也將成為企業選才的重要指標。

曾仲葳觀察，科技業人才需求呈現分化，一方面半導體製造、設備及產線人力持續擴張，另一方面軟體工程師職缺卻出現下降，反映企業招募結構正在調整。AI工具導入可能改變部分工作流程，但不代表科技人才需求全面減少，而是人才能力與職務內容正在重新組合，企業更需要能將技術轉化為產品、服務及實際應用的人才。

科技人才培育不能只靠企業自行招募，也不能等到畢業季才開始媒合。陳曉蓁建議，政府、學校與企業應共同建立更緊密的合作機制，從課程設計、企業實習、技能培訓到就業媒合，提早讓學生理解產業需求，也協助企業找到合適人才。

人力銀行 供應鏈 科技

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