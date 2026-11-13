農業青年大使首度赴歐交流 走訪荷蘭農企業深化台荷合作

外交部與農業部合辦的「農業青年大使交流計畫」今年首度將訪問行程拓展至歐洲，結合「榮邦計畫」推動農業外交。第7屆訪團11月9日抵達全球第二大農產品出口國荷蘭，展開為期8天的參訪行程，透過拜會政府部門、走訪農企業及農業科技新創，汲取荷蘭農業創新與產業發展經驗，深化台荷農業及青年交流。

訪團首日參訪溫室農業創新中心Tomato World，了解無土栽培、精準環境控制等技術，並拜會荷蘭國會，與關注農民議題的政黨領袖及青年幕僚交流，討論環境保護與農民生計如何取得平衡、農業二代接班，以及新興育種規範等議題。

訪團10日接續參訪國際花卉種苗公司Anthura及農業科技公司Gearbox Innovations，了解育種研發與智慧篩選技術，並為台灣學生爭取赴荷實習機會；另與荷蘭農業部官員座談，針對農業永續、鼓勵青年農民交流及智慧農業發展交換意見。駐荷蘭代表田中光也接見訪團，期勉團員將海外參訪所見帶回台灣，持續促進雙邊農業合作。

訪團11日走訪位於世界糧食中心（World Food Center）的農食產業創新平台FoodX，以及線上生鮮批發平台暨冷鏈配送中心QSTA，了解產官學研合作模式及B2B供應鏈整合經驗，並與農業無人機新創公司Corvus Drones交流，掌握農業科技應用發展。

外交部與農業部表示，此行已與荷蘭政府及農企業展開交流，展現台灣農業青年的專業能力與國際視野。後續訪團也將持續拜會農業相關機構及企業，拓展台荷雙方在農業科技、產業合作及人才交流等領域的夥伴關係。