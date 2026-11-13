快訊

讚黃仁勳表現出色…川普點名蘋果庫克接任 「傳奇接替傳奇」

聽新聞
0:00 / 0:00

國外碳權 部分產業明年起可抵扣碳費

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

台灣已進入「碳排有價」時代，但目前僅開放企業使用國內碳權抵扣碳費環境部昨預告「國外減量額度認可準則」草案，進一步開放國外碳權抵減碳費，扣抵上限最高百分之五，且僅限半導體、電子零組件製造業等非高碳洩漏風險產業適用，國外碳權也不得一魚兩吃、重複計算。明年元月可望上路。

環境部指出，現行法規已明定僅非高碳洩漏風險產業可使用，且扣抵上限最高百分之五。

準則明定，企業申請的國外額度必須是二○二一年以後產生、與地主國的國家自定貢獻（NDC）維持一致性，並能明確反映於其國家溫室氣體清冊或透明度報告等，但核能、容易產生爭議的伐木林業專案、延長化石燃料使用的措施不予認可。再者，國外額度須取得專案地主國締約方授權，地主國自己不能重複計算該筆減碳成效，須正式註銷。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀說，認可準則是把不得重複計算額度、碳權品質要求講清楚，避免企業買國際上的便宜碳權，誤以為可以拿來抵碳費，錯誤投資。

碳費 碳權 碳排 環境部

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

國外碳權抵碳費可望明年上路 最高抵扣5%、不可重複計算

全球增溫控在1.5度內 碳預算估不到4年耗盡

氣候變遷績效 台灣後段班

COP31／減碳不只靠政府 國泰世華用融資推動轉型　

相關新聞

雙軌並進 臺中拚產業智慧轉型、庶民經濟

面對全球ＡＩ與半導體產業快速發展，以及傳統產業轉型壓力，臺中市政府掌握半導體及高階製造契機，推動產業智慧升級，其次透過「臺中購物節」帶動消費，從產業轉型到庶民經濟雙軌並進。臺中積體電路製造業營業額持續成長，購物節前七屆消費登錄金額突破一八○○億元，呈現產業發展與消費市場並進的城市經濟成果。

漲多拉回 專家：台股短期將區間震盪

輝達執行長黃仁勳婚外情風暴，加上台股連續三個交易日大漲千點、漲多拉回，台股昨日開高走低，大跌一一六五點。法人認為，這一波股市回檔，台股不會Ｖ型反彈，而是反覆打底，短線將在四萬至四萬五千點區間震盪，美股財報、重量級科技股ＩＰＯ（首次公開發行）、台股法說、外資動向、匯率變化等，將是近期台股走勢重要關鍵。

資安風暴 台積4.6萬員工個資傳外洩

近期駭客入侵、資料外洩事件頻傳，昨日不僅護國神山台積電員工資料驚傳外洩，就連華南銀行、台北富邦銀行帳戶也傳出遭盜轉。台積電回應，外洩的資訊與某家雲端服務供應商系統資料相符，目前沒有證據顯示台積電自身資訊系統遭到入侵；至於銀行帳戶盜轉案，金管會表示，華南銀、北富銀的情況，與先前永豐銀中台系統遭入侵情況不同，會去了解銀行後續情況。

國外碳權 部分產業明年起可抵扣碳費

台灣已進入「碳排有價」時代，但目前僅開放企業使用國內碳權抵扣碳費，環境部昨預告「國外減量額度認可準則」草案，進一步開放國外碳權抵減碳費，扣抵上限最高百分之五，且僅限半導體、電子零組件製造業等非高碳洩漏風險產業適用，國外碳權也不得一魚兩吃、重複計算。明年元月可望上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。