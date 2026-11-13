國外碳權 部分產業明年起可抵扣碳費

台灣已進入「碳排有價」時代，但目前僅開放企業使用國內碳權抵扣碳費，環境部昨預告「國外減量額度認可準則」草案，進一步開放國外碳權抵減碳費，扣抵上限最高百分之五，且僅限半導體、電子零組件製造業等非高碳洩漏風險產業適用，國外碳權也不得一魚兩吃、重複計算。明年元月可望上路。

環境部指出，現行法規已明定僅非高碳洩漏風險產業可使用，且扣抵上限最高百分之五。

準則明定，企業申請的國外額度必須是二○二一年以後產生、與地主國的國家自定貢獻（NDC）維持一致性，並能明確反映於其國家溫室氣體清冊或透明度報告等，但核能、容易產生爭議的伐木林業專案、延長化石燃料使用的措施不予認可。再者，國外額度須取得專案地主國締約方授權，地主國自己不能重複計算該筆減碳成效，須正式註銷。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀說，認可準則是把不得重複計算額度、碳權品質要求講清楚，避免企業買國際上的便宜碳權，誤以為可以拿來抵碳費，錯誤投資。