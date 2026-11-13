聽新聞
0:00 / 0:00
明年經濟關鍵字預測…黃建智選「歧」 方振仁挑「應」
經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，中鋼（2002）董事長黃建智選「歧」，中油董事長方振仁選「應」。
黃建智選「歧」是因為在經濟方面，AI、半導體相關產業大幅成長，傳統產業疲弱不振，K型經濟明顯；人口方面，高齡化與少子女化日益嚴重，人口結構嚴重分歧；政治方面，國際地緣政治造成強權分裂與陣營化，民主體制下社會認知分歧加劇。
方振仁選「應」，他表示，地緣政治、貿易政策與金融波動，仍將牽動未來經濟走勢。因應全球經貿變局與產業需求，企業須靈活調整營運策略與供應鏈布局，並以穩定能源供應及強化產業韌性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。