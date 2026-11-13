聽新聞
0:00 / 0:00

經長：人工智慧趨勢不變

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

經濟部長龔明鑫昨（12）日指出，AI發展已是全球大趨勢，不至於因輝達創辦人黃仁勳一人動向而出現重大改變，且目前全球高階AI伺服器幾乎只有台灣能製造及出貨，只要輝達持續朝AI領域發展，就非得與台灣合作。

有國外學者估計，輝達在AI領域相關財務承諾總額高達4,000億美元，折合新台幣逾13兆元，外界憂心黃仁勳動向，將牽動全球AI產業發展。龔明鑫認為，AI發展並非僅有黃仁勳一人看好，許多人對AI前景抱持相同看法，不至於因一人動向，讓整體產業發展趨勢出現重大改變。

龔明鑫透露，近期多位企業界人士向他反映，目前手中明年交貨訂單已較今年多出許多，且需求並非僅來自輝達，其他國際大廠同樣有大量訂單需求。

至於外部政經情勢變化，龔明鑫表示，經濟部持續掌握各大企業營運狀況，例如此次美國期中選舉落幕後，經濟部也向國內企業了解接單情形，目前短期接單表現尚未受到明顯影響，中長期則仍須持續觀察。

經濟部預估，受惠AI與高效能運算需求，今年國際資通訊大廠對台採購金額將達3,258億美元，年增24%，首度突破3,000億美元大關。

龔明鑫指出，台灣最大優勢在於供應鏈能緊密協作，提供從零組件到系統的完整解決方案，並與國際客戶共同將新設計推向量產，經濟部也將持續攜手國際大廠與國內指標企業，協助更多傳統產業及中小企業切入AI與半導體供應鏈，將台灣強大的製造底蘊轉化為高科技時代的競爭力。

人工智慧 黃仁勳 輝達

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

AI 需求強勁！國際大廠對台採購 今年首破3,000億美元大關

力挺台灣的黃仁勳若被逼退 台灣供應鏈會怎樣？分析師看法一覽

黃仁勳陷風暴中心…金控經濟學家：AI發展趨勢不變 供應鏈需注意這件事

黃仁勳接連爆婚外情恐遭撤換 台積電及AI供應鏈面臨三大考驗

相關新聞

黃仁勳請辭…他的下台引爆兩大焦慮 台鏈短期恐受衝擊

輝達創辦人黃仁勳辭去所有職務，法人分析，市場對黃仁勳下台產生兩大擔憂，包含AI永動機生態會否改變、輝達一年一次規格提升能否持續，台廠在內的輝達供應鏈短期勢必受情緒衝擊，而純超微（AMD）、ASIC供應鏈可望受惠。業界認為，由財務長暫代，顯示輝達更在意市場對17日公布的財務數字、技術走向的反應。

明年經濟關鍵字預測…黃建智選「歧」 方振仁挑「應」

經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，中鋼董事長黃建智選「歧」，中油董事長方振仁選「應」。

觀察站／黃仁勳卸任輝達CEO 牽動供應鏈布局

輝達執行長黃仁勳捲入桃色風波請辭，這家由黃仁勳掌舵卅三年的晶片龍頭大廠要臨時撤換執行長，一時間，要找到適當的接替人選，難上加難。不過，業界人士點明，此風波後續仍有六大關鍵變數，值得觀察。

投資展望論壇12月10日登場 陳博志：留意AI投資風險

總統府資政、台大經濟系名譽教授陳博志表示，憑藉AI及高科技產業國際競爭力，台灣經濟前景仍可審慎樂觀。不過，經濟學上有所謂「加速原理」，即使AI需求持續成長，只要投資擴張速度放緩，就可能影響台灣出口及經濟成長動能，成為未來幾年須關注的風險。

經長：人工智慧趨勢不變

經濟部長龔明鑫昨（12）日指出，AI發展已是全球大趨勢，不至於因輝達創辦人黃仁勳一人動向而出現重大改變，且目前全球高階AI伺服器幾乎只有台灣能製造及出貨，只要輝達持續朝AI領域發展，就非得與台灣合作。

國外碳權 部分產業明年起可抵扣碳費

台灣已進入「碳排有價」時代，但目前僅開放企業使用國內碳權抵扣碳費，環境部昨預告「國外減量額度認可準則」草案，進一步開放國外碳權抵減碳費，扣抵上限最高百分之五，且僅限半導體、電子零組件製造業等非高碳洩漏風險產業適用，國外碳權也不得一魚兩吃、重複計算。明年元月可望上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。