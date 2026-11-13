經長：人工智慧趨勢不變

經濟部長龔明鑫昨（12）日指出，AI發展已是全球大趨勢，不至於因輝達創辦人黃仁勳一人動向而出現重大改變，且目前全球高階AI伺服器幾乎只有台灣能製造及出貨，只要輝達持續朝AI領域發展，就非得與台灣合作。

有國外學者估計，輝達在AI領域相關財務承諾總額高達4,000億美元，折合新台幣逾13兆元，外界憂心黃仁勳動向，將牽動全球AI產業發展。龔明鑫認為，AI發展並非僅有黃仁勳一人看好，許多人對AI前景抱持相同看法，不至於因一人動向，讓整體產業發展趨勢出現重大改變。

龔明鑫透露，近期多位企業界人士向他反映，目前手中明年交貨訂單已較今年多出許多，且需求並非僅來自輝達，其他國際大廠同樣有大量訂單需求。

至於外部政經情勢變化，龔明鑫表示，經濟部持續掌握各大企業營運狀況，例如此次美國期中選舉落幕後，經濟部也向國內企業了解接單情形，目前短期接單表現尚未受到明顯影響，中長期則仍須持續觀察。

經濟部預估，受惠AI與高效能運算需求，今年國際資通訊大廠對台採購金額將達3,258億美元，年增24%，首度突破3,000億美元大關。

龔明鑫指出，台灣最大優勢在於供應鏈能緊密協作，提供從零組件到系統的完整解決方案，並與國際客戶共同將新設計推向量產，經濟部也將持續攜手國際大廠與國內指標企業，協助更多傳統產業及中小企業切入AI與半導體供應鏈，將台灣強大的製造底蘊轉化為高科技時代的競爭力。