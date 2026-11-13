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投資展望論壇12月10日登場 陳博志：留意AI投資風險

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

總統府資政、台大經濟系名譽教授陳博志表示，憑藉AI及高科技產業國際競爭力，台灣經濟前景仍可審慎樂觀。不過，經濟學上有所謂「加速原理」，即使AI需求持續成長，只要投資擴張速度放緩，就可能影響台灣出口及經濟成長動能，成為未來幾年須關注的風險。

經濟日報將於12月10日舉辦「經濟投資展望論壇-馭勢2027」，陳博志將出席，並以「擴散贏家紅利，投資後續產業」為題發表演講。本論壇由中國信託銀行、安聯投信、國泰投信、中保科技集團協辦。

展望2027年全球經濟，陳博志認為，整體環境可能不如過去兩年有利，包括美國總統川普貿易政策、中國大陸低價競爭及國際地緣政治衝突等不利因素，短期內恐難改善。

此外，主要經濟體過去幾年已大量運用財政及貨幣政策工具，一旦全球經濟或金融市場再度動盪，各國政府政策因應空間恐不如以往充裕。

不過，陳博志對台灣經濟前景仍抱持樂觀態度。過去台灣出口以勞力密集型消費品為主，容易受國際景氣影響；如今台灣經濟成長更仰賴技術與產品競爭力，加上企業應變靈活，即使全球景氣不佳，仍有機會憑藉產業優勢維持相對亮眼表現。

然而AI投資能否持續擴張，將是牽動明年乃至未來幾年台灣景氣的重要變數。

陳博志以經濟學「加速原理」說明，當經濟成長率由3%提高至6%，新增投資需求可能倍增；反之，若成長率由6%降至3%，雖然僅減少3個百分點，新增投資需求卻可能大幅下滑。換言之，即使AI需求未衰退，只要成長速度放緩，相關設備投資就可能受到影響，台灣出口也未必能維持過去兩年強勁增幅。

陳博志提醒，台灣應善用既有製造優勢，積極開拓下階段成長動能，將發展重心延伸至AI應用領域，例如高齡照護、醫療等設備開發，逐步從代工生產走向自主研發與產品設計。「過去兩年是外面拉著我們，未來我們自己要多拉自己一點。」

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