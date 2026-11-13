聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳請辭…他的下台引爆兩大焦慮 台鏈短期恐受衝擊

經濟日報／ 記者蔡靜紋/台北報導
輝達執行長黃仁勳（圖）近日接連爆出兩起婚外情，十二日辭去執行長職務。路透
輝達執行長黃仁勳（圖）近日接連爆出兩起婚外情，十二日辭去執行長職務。路透

輝達創辦人黃仁勳辭去所有職務，法人分析，市場對黃仁勳下台產生兩大擔憂，包含AI永動機生態會否改變、輝達一年一次規格提升能否持續，台廠在內的輝達供應鏈短期勢必受情緒衝擊，而純超微（AMD）、ASIC供應鏈可望受惠。業界認為，由財務長暫代，顯示輝達更在意市場對17日公布的財務數字、技術走向的反應。

黃仁勳風波衝擊昨（12）日台股開高走低，大跌1,165點收43,091點。晚間傳出黃仁勳辭職確定消息，台指期夜盤一度跳水大跌逾400點，隨後跌勢收斂。台新投顧策略長黃文清認為，不能解讀為利空出盡，黃仁勳下台，長期而言，不利輝達。

輝達臨時CEO兼EVP由財務長柯蕾絲兼任，首任董事長則是Harvey C. Jones。法人認為，輝達的過渡安排以「穩財務、穩營運」為主，而非「穩技術路線」，因柯蕾絲可以強化資本市場信任，但缺點是缺乏工程背景；不過，Harvey C. Jones熟悉晶片設計生態，有助治理補強；不過，關鍵在正式CEO人選，內部技術派利於路線延續，外部人選整合期較長，估值折價恐延續至人選明朗。

而攸關台股後市表現的台灣供應鏈方面，法人分析，對台積電的影響是中性，因為晶圓代工不分設計廠，AI晶片市占重分配不改變先進製程與CoWoS總需求，真正風險是出口管制收緊。

在台股占有龐大聚落的台系組裝廠方面，同時承接AMD與輝達的公司具備較高訂單調整彈性，有望降低單一GPU供應商的營運風險，但如果高度集中在輝達平台的公司營運將承壓。

焦慮 黃仁勳 輝達

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳接連爆婚外情恐遭撤換 台積電及AI供應鏈面臨三大考驗

黃仁勳再爆外遇輝達陷危機 董事會態度急轉彎

黃仁勳捲婚外情風波！輝達供應鏈恐受影響…台積電、鴻海、緯創成觀察焦點

力挺台灣的黃仁勳若被逼退 台灣供應鏈會怎樣？分析師看法一覽

相關新聞

黃仁勳請辭…他的下台引爆兩大焦慮 台鏈短期恐受衝擊

輝達創辦人黃仁勳辭去所有職務，法人分析，市場對黃仁勳下台產生兩大擔憂，包含AI永動機生態會否改變、輝達一年一次規格提升能否持續，台廠在內的輝達供應鏈短期勢必受情緒衝擊，而純超微（AMD）、ASIC供應鏈可望受惠。業界認為，由財務長暫代，顯示輝達更在意市場對17日公布的財務數字、技術走向的反應。

明年經濟關鍵字預測…黃建智選「歧」 方振仁挑「應」

經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，中鋼董事長黃建智選「歧」，中油董事長方振仁選「應」。

觀察站／黃仁勳卸任輝達CEO 牽動供應鏈布局

輝達執行長黃仁勳捲入桃色風波請辭，這家由黃仁勳掌舵卅三年的晶片龍頭大廠要臨時撤換執行長，一時間，要找到適當的接替人選，難上加難。不過，業界人士點明，此風波後續仍有六大關鍵變數，值得觀察。

投資展望論壇12月10日登場 陳博志：留意AI投資風險

總統府資政、台大經濟系名譽教授陳博志表示，憑藉AI及高科技產業國際競爭力，台灣經濟前景仍可審慎樂觀。不過，經濟學上有所謂「加速原理」，即使AI需求持續成長，只要投資擴張速度放緩，就可能影響台灣出口及經濟成長動能，成為未來幾年須關注的風險。

經長：人工智慧趨勢不變

經濟部長龔明鑫昨（12）日指出，AI發展已是全球大趨勢，不至於因輝達創辦人黃仁勳一人動向而出現重大改變，且目前全球高階AI伺服器幾乎只有台灣能製造及出貨，只要輝達持續朝AI領域發展，就非得與台灣合作。

國外碳權 部分產業明年起可抵扣碳費

台灣已進入「碳排有價」時代，但目前僅開放企業使用國內碳權抵扣碳費，環境部昨預告「國外減量額度認可準則」草案，進一步開放國外碳權抵減碳費，扣抵上限最高百分之五，且僅限半導體、電子零組件製造業等非高碳洩漏風險產業適用，國外碳權也不得一魚兩吃、重複計算。明年元月可望上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。