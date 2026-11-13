黃仁勳請辭…他的下台引爆兩大焦慮 台鏈短期恐受衝擊

輝達創辦人黃仁勳辭去所有職務，法人分析，市場對黃仁勳下台產生兩大擔憂，包含AI永動機生態會否改變、輝達一年一次規格提升能否持續，台廠在內的輝達供應鏈短期勢必受情緒衝擊，而純超微（AMD）、ASIC供應鏈可望受惠。業界認為，由財務長暫代，顯示輝達更在意市場對17日公布的財務數字、技術走向的反應。

黃仁勳風波衝擊昨（12）日台股開高走低，大跌1,165點收43,091點。晚間傳出黃仁勳辭職確定消息，台指期夜盤一度跳水大跌逾400點，隨後跌勢收斂。台新投顧策略長黃文清認為，不能解讀為利空出盡，黃仁勳下台，長期而言，不利輝達。

輝達臨時CEO兼EVP由財務長柯蕾絲兼任，首任董事長則是Harvey C. Jones。法人認為，輝達的過渡安排以「穩財務、穩營運」為主，而非「穩技術路線」，因柯蕾絲可以強化資本市場信任，但缺點是缺乏工程背景；不過，Harvey C. Jones熟悉晶片設計生態，有助治理補強；不過，關鍵在正式CEO人選，內部技術派利於路線延續，外部人選整合期較長，估值折價恐延續至人選明朗。

而攸關台股後市表現的台灣供應鏈方面，法人分析，對台積電的影響是中性，因為晶圓代工不分設計廠，AI晶片市占重分配不改變先進製程與CoWoS總需求，真正風險是出口管制收緊。

在台股占有龐大聚落的台系組裝廠方面，同時承接AMD與輝達的公司具備較高訂單調整彈性，有望降低單一GPU供應商的營運風險，但如果高度集中在輝達平台的公司營運將承壓。