境外電商競爭引爆公平性爭議！數發部長喊話：該繳的稅一定要繳

境外電商平台競爭加劇，台灣電商業者呼籲政府建立公平競爭環境。中華民國無店面零售商業同業公會新任理事長吳昕陽首度召開產業發展座談會，向數位發展部提出跨境電商合規、AI代理購物、網購酒類解禁及資安聯防等建言。數發部長林宜敬回應，境內外電商應適用一致標準，「該繳的稅一定要繳、該檢驗的要檢驗、該保險的要保險」，並透露已展開跨部會協調，檢討商品免驗及通關查驗機制。

無店面公會9日舉行產業發展座談會，也是吳昕陽上任理事長後首度召集產業代表與政府交流，吸引逾30家理監事企業代表出席，數發部及數位產業署團隊也到場。吳昕陽表示，線上與線下零售界線逐漸模糊，AI代理購物興起、境外平台競爭及網路詐騙手法翻新，正快速改寫產業競爭規則，公會希望扮演政府與業者之間的溝通橋樑。

跨境電商公平競爭成為會議焦點之一。台灣微軟商務事業群總經理李光耀建議，政府應建立跨境電商最低合規標準，避免本土業者遵循法規，境外平台卻因制度差異取得競爭優勢。

林宜敬表示，數發部已與衛福部、經濟部及財政部等單位溝通，研議檢討商品免驗規定、加強商品查驗，並落實EZ Way實名認證與誠實申報機制。未來將朝信譽良好業者加速通關、有不良紀錄者加強抽檢的方向推動。

隨著AI逐漸從商品搜尋、推薦進一步走向自動比價、下單及付款，交易責任歸屬也成為新課題。公會副理事長、momo總經理谷元宏指出，當AI代理消費者完成交易，一旦發生買錯商品或超出授權範圍等情況，必須釐清授權範圍、責任分配及AI代理身分驗證等規則。

林宜敬回應，數發部將研議電商產業AI應用風險框架，並邀請公會提供實務建議，作為後續政策研議參考。

長期受到法規限制的酒類網購，也在會中再度被提出。谷元宏建議，政府可運用科技驗證消費者年齡，並由具備驗證能力的通路先行試辦。

林宜敬指出，數位憑證技術已可在不揭露其他個人資料的情況下，確認消費者是否年滿18歲，技術上具備可行性，數發部將持續協助跨部會溝通，推動社會凝聚共識。不過，酒類網購仍涉及相關法規，尚未有開放時程。

企業AI轉型方面，新竹物流總經理李鈺祥等理監事反映，不少企業導入AI時，仍停留在概念驗證（POC）階段，難以進一步擴大應用。

林宜敬表示，政府將透過算力、資料、人才、行銷及資金五大工具協助產業轉型，零售業者可申請數位產業署提供的免費算力資源，數發部也將為電商零售業舉辦專屬AI媒合會，並與國發會洽談百億元規模基金，透過股權投資扶植AI新創。

資安方面，吳昕陽表示，公會將以零售資安情資分享機制（RISAC）為基礎，推動資安通報平台及打詐聯防。林宜敬提醒，近期已有駭客運用代理式AI工具，自動掃描網站漏洞並發動入侵，業者應提高警覺。他強調，企業通報資安事件後，政府應優先協助解決問題，而非直接開罰。

吳昕陽最後以「公平、落地、聯防、永續」歸納會議共識，公會並與數發部同意建立常態溝通機制，持續推動電商產業政策及數位轉型。