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台韓租稅協定配合韓國組改修正 政院：保障台商租稅權益

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為配合韓國政府組織調整，行政院會12日針對財政部函送之「駐韓國台北代表部與駐台北韓國代表部避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」修正協議，決定由院復准備查，並函請總統府秘書長查照轉陳。

行政院長卓榮泰表示，台韓雙邊經貿關係密切，台韓租稅協定於2021年完成異地簽署，並自2024年適用，提供友善的租稅環境，促進雙邊交流，有助強化供應鏈及產業合作。本次修正主要係配合韓國政府組織調整，修正韓國主管機關名稱。

卓榮泰請財政部秉持平等互惠原則，持續推動與經濟往來密切國家簽署避免雙重課稅協定，讓國人及企業有更完善之租稅權益保障，立足台灣並進行全球布局。

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