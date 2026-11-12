快訊

外資僅賣超個位數 台股卻殺1,165點…黃仁勳風波衝擊AI股

讓民主更安全的世界？美國主導的國際秩序面臨危機

CNN評黃仁勳重提簽女粉絲胸部過往：將一般商務訪問變媒體盛事

聽新聞
0:00 / 0:00

立法院審《空氣污染防制法》修正案 工總籲暫緩修法避免衝擊供電穩定

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

立法院近日審議空污法修正草案，因涉及燃煤電廠汰除用煤期程及運轉限制等規範。全國工業總會12日聲明表示，產業界呼籲立法院不宜通過修正草案，應支持現行空污法第28條及第30條規定內容，避免對民生用電、能源韌性及我國產業長期發展造成難以挽回的衝擊。

工總表示，穩定供電攸關國家經濟發展及製造業競爭力，若替代電源尚未充分到位前，即透過修法要求燃煤機組提前退場，恐削弱我國穩定供電能力及能源調度彈性，對整體產業營運造成重大衝擊。

工總指出，經蒐集廠商意見後，嚴正呼籲維持空污法現行管理機制，不宜貿然通過修正草案。工總強調：首先，製造業向來支持空氣污染防制政策，並持續投入大量資金改善製程與汰換設備。然減煤、減污應以穩定供電為前提，不能為追求特定減煤時程，而犧牲產業正常營運及國家能源安全。

其次，台灣正處於人工智慧、半導體及相關科技產業快速發展的重要階段，國內外企業持續擴大在台投資，整體用電需求不斷成長。製造業高度仰賴穩定電力，部分產業更具連續製程特性，一旦發生供電不足或電力中斷，不僅造成生產停擺及設備損害，更將衝擊上下游供應鏈與國際訂單履約能力。此次空污法修正，恐增加企業無法掌控的供電風險，進而動搖國內外企業在台投資信心。

此外，工總也表示，面對極端氣候、天然災害及國際地緣政治風險，能源韌性已成為國家安全的重要課題。產業界認為，能源轉型應遵循「替代電源先到位、既有機組再退場」原則，並保留必要的緊急備援及電力調度彈性。倘若貿然限制燃煤機組運轉或排除既有備援功能，無異於將能源轉型過程中的供電風險轉嫁由企業及全民承擔。

工總最後說明，環境保護與產業發展本應兼籌並顧，穩定供電更是國家經濟發展不可退讓的基本條件，任何重大能源政策調整均應審慎評估，確保替代電源與相關配套完備。

供電 修法 立法院

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

立院修空污法 經濟部示警四大風險、備用容量率恐轉負

廢核平台：能源選擇勿簡化成有核電就有發展

工總理事長：台灣迎39年最佳經濟榮景 AI發展不能忘記傳統產業

深化產業淨零輔導邁向永續升級 中市經發局11/13攜手逢甲大學舉辦特定工廠節能減碳專題講座

相關新聞

讓台灣 AI 被全球看見！ 施振榮伴隨「夫人外交」拓展國際能見度

總統府12日舉行2026 APEC代表團行前記者會。領袖代表施振榮表示，台灣在半導體、數位科技跟AI供應鏈，擁有堅實基礎及豐富經驗，將作為全球AI不可或缺的合作夥伴。施振榮此行將偕同夫人一起前往，APEC主辦方也規劃了「夫人外交」，讓台灣經驗更被看見。

龔明鑫看經濟成長 見證百年最好時刻

經濟部部長龔明鑫昨出席工總「第八十屆工業節慶祝大會」致詞表示，今年全年經濟成長率有望創下至少卅九年新高，並預期「一定會超越百分之十二點七、甚至會更高」，不只是過去五十年來最好，可能也是未來五十來最好，「大家可能都見證了百年最好時刻也說不一定」。

境外電商競爭引爆公平性爭議！數發部長喊話：該繳的稅一定要繳

境外電商平台競爭加劇，台灣電商業者呼籲政府建立公平競爭環境。中華民國無店面零售商業同業公會新任理事長吳昕陽首度召開產業發展座談會，向數位發展部提出跨境電商合規、AI代理購物、網購酒類解禁及資安聯防等建言。數發部長林宜敬回應，境內外電商應適用一致標準，「該繳的稅一定要繳、該檢驗的要檢驗、該保險的要保險」，並透露已展開跨部會協調，檢討商品免驗及通關查驗機制。

勿以供電穩定及產業競爭力為代價 產業界籲維持現行空污法管理機制

立法院審議空污法修正草案涉及燃煤電廠汰除用煤期程及運轉限制等規範，產業界表達高度憂慮。工總今日表示，穩定供電攸關國家經濟發展及製造業競爭力，若替代電源尚未充分到位前，即透過修法要求燃煤機組提前退場，恐削弱我國穩定供電能力及能源調度彈性，對整體產業營運造成重大衝擊。

片山和之卸任前拜會中研院 陳建仁盼借鏡日本培育諾貝爾獎級人才

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之即將於本月卸任，11日拜會中研院院長陳建仁，雙方就台日學術合作、科研人才培育及產業經濟等議題交換意見。陳建仁指出，日本近年屢有諾貝爾獎得主，值得台灣借鏡，期待未來進一步結合研究機構、大學及企業力量，深化台日科研及人才交流。

黃仁勳恐面臨40年刑期、丟掉輝達CEO職位？律師：無洩密證據不會坐牢

律師蘇家宏表示，缺乏黃仁勳洩漏國家或商業機密的具體證據，不會面臨刑責；單純婚外情也不常導致輝達撤換其執行長職位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。