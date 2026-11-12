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黃仁勳婚外情牽扯中國女共諜 政院證實台美合作調查

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
黃仁勳遭爆婚外情牽涉遭指中國間諜的黃姓女子。路透
黃仁勳遭爆婚外情牽涉遭指中國間諜的黃姓女子。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日傳出與一名遭指涉中國間諜活動的黃姓女子有關，相關女子黃樂曾多次持香港護照來台，引發外界關注其入境紀錄及是否曾隨同黃仁勳訪台。行政院12日證實，此案涉及跨國合作調查，目前不便對個案提供更多資訊；移民署則表示，已廢止黃樂入境許可，並管制其來台。

行政院今日舉行院會後記者會，媒體詢問黃樂過去來台次數、首次及最後一次入境時間，是否每次均隨同黃仁勳來台，以及其商務簽證何時遭廢止等問題。另針對移民署表示首次入境時即已掌握其身分，是否涉及犯罪嫌疑，以及未來黃仁勳來台是否需要配合調查，政院均未進一步說明。

行政院發言人李慧芝表示，個案是否涉及犯罪嫌疑及相關調查程序，目前沒有公開資訊；若涉及犯罪，相關內容也受到偵查不公開原則限制，因此沒有更多說明。

移民署入出國事務組長林貽俊指出，黃樂相關來台情形，移民署配合國安單位都有掌握，目前已廢止其入境許可並管制來台。由於相關案件仍在偵辦中，不便對外說明。他並表示，政府對特定身分人士來台設有現行審查機制，包括事前審查、事中訪視及事後處理。

針對如何防範中國人士利用香港簽證或商務來台從事間諜活動，李慧芝表示，國安單位會透過相關聯審機制，針對商務來台申請啟動聯審，並依據相關情資進行入境審查及訪視；若查證發現入境者從事間諜行為或活動，或與原申請許可目的不符，將依法廢止入境許可，並啟動國安調查。

李慧芝強調，對於所有有疑慮的案件，政府都會提高審查強度，請國人放心。至於黃樂個案的進一步情況，她表示，由於涉及跨國合作調查，目前沒有更多資訊可以提供。

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