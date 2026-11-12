立院修空污法 經濟部示警四大風險、備用容量率恐轉負

立法院國民黨委員及民眾黨團10日提出《空氣污染防制法》修正案，要求燃煤機組提前除役，並限制除役燃煤機組轉作緊急備用。經濟部12日強調，此舉恐造成四大風險，不僅2028、2029年備用容量率將降為負值，全年發電量恐減少580億度，超過去年全國家戶實際用電量，更恐影響中科未來新增產業用電需求。

經濟部表示，此次立法院提出修正《空污法》第28、30條將造成四大風險。第一，備用容量率將降為負值。若強制台中電廠八部機組、和平電廠兩部機組、大林電廠三部機組及林口電廠兩部機組提前除役，合計影響裝置容量達9.72GW，預計2028、2029年備用容量率將暴跌為負值，影響全年發電量約580億度，超過2025年全國家戶實際用電量510億度（約1,400萬戶），衝擊巨大。

其中，若在台中電廠二期燃氣機組上線前，就於2028年底前強制除役既有燃煤機組，將影響區域供電，台中科學園區未來新增產業用電恐有困難。

第二，北東電網區域供電風險大增。經濟部指出，和平電廠若提前除役，北東區域供電缺口將高達4.7GW，超越北西電網4.2GW融通極限，增加台北市、基隆市、宜蘭縣及新北市板橋以東區域供電風險。

第三，無備用機組將增加調度風險。經濟部表示，保留除役機組作為緊急使用，有助維持電力系統調度彈性及國安應變能力，國際間如日本將符合條件的既有火力機組納入備援，南韓亦延後部分燃煤電廠除役，兼顧減污與能源韌性。經濟部認為，此次修法草案不僅違背國際潮流，也將限縮國安緊急調度彈性。

第四，地方政府若未於四個月內完成電廠許可證展延審查，電廠將立即停止運作。經濟部認為，此舉不僅限縮供電調度彈性，也將增加產業供應鏈中斷風險，影響企業投資信心及擴廠意願。

經濟部強調，政府能源轉型、減煤減空污已有成果，自2018年起已未新增燃煤機組，燃煤發電占比由2016年的45.9%降至2025年的35.3%。台電透過「環保調度、以氣代煤」等措施，2025年整體空污排放較2016年減少近七成，其中台中電廠用煤量減少673萬公噸、空污量也大減八成；研究並顯示，電力業對全台PM2.5影響占比約2.3%。

經濟部表示，供電穩定攸關國家安全與產業發展，因應AI及半導體等產業用電成長，政府已完整規劃機組新增及除役時間，貿然提前除役將嚴重衝擊供電穩定，空污治理應兼顧環保及電力系統穩定，呼籲各界支持維持《空污法》相關現行條文。