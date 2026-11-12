主權基金最快年底提草案 國發會：將與各部會溝通

上個星期連續七天的大股災，短短七個交易日之內台股的大盤指數跌了將近10,000點，為此國安基金啟動第10次的進場護盤，金管會也啟動了限空令，而這一切的震央都在美國的期中選舉，接下來民主黨在期中選舉大選的結果，會如何的去影響AI產業跟市場？美國期中選舉的結果真的會讓市場這麼悲觀嗎？投資人該如何拿捏新策略來重新進行投資布局？

2026-11-12 08:49