快訊

家族資產積怨釀殺機…狠刺連襟50刀 陽明交大教授家暴殺人罪起訴

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

辦公室戀情錯了嗎？黃仁勳踩到歐美企業的雷點

聽新聞
0:00 / 0:00

主權基金最快年底提草案 國發會：將與各部會溝通

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣主權基金雛型浮現，國發會主委葉俊顯昨日首度透露，主權基金規劃已進入法條研擬階段，預計年底前提出專法草案。對此，行政院發言人李慧芝12日表示，主權基金涉及的範圍非常廣泛，目前相關構想都持續討論中。國發會則表示，目前正在持續盤點中，最快於年底提出草案版本，作為後續與各部會溝通的依據。

賴清德總統去年5月20日就職一周年談話中宣示，將成立國家級主權基金。歷經一年多，葉俊顯昨日在立法院備詢時透露主權基金籌備方向，包括朝向專法方向推動、初期規模300億、透過央行外匯存底有償撥用、政府發行特別公債，以及引入民間資金等多元管道籌措等，預計今年底草案出爐。

外界關心行政院是否已經聽過相關報告，李慧芝表示，主權基金涉及的範圍非常廣泛，包括相關資金籌措、治理與管理架構，以及監管機制等，都需要非常審慎地規劃，目前相關構想都持續討論中。

國發會經濟發展處長陳美菊表示，政府推動主權基金就是希望打造國家級投資平台，協助產業布局全球，主權基金要能夠來回應全球經濟變化的韌性跟彈性。院長卓榮泰先前也已經指示國發會要以最高標準審慎評估，針對重要課題進行完整的分析、規劃與準備。

陳美菊強調，國發會目前正針對主權基金涉及的相關課題進行研議，包括資金籌措、治理機制、專責機構的設立，以及問責與後續監理機制等。主要希望最快在年底提出草案版本，作為後續與各部會溝通的依據。

國發會 主權基金 主權

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台灣主權基金有譜！葉俊顯曝規模約300億、草案年底出爐

央行：國家主權基金動用外匯存底 須有對價

300億主權基金怎麼用？ 學者籲兼顧外交布局

國發基金天使投資71家虧損 葉俊顯：整體獲利3700萬元

相關新聞

讓台灣 AI 被全球看見！ 施振榮伴隨「夫人外交」拓展國際能見度

總統府12日舉行2026 APEC代表團行前記者會。領袖代表施振榮表示，台灣在半導體、數位科技跟AI供應鏈，擁有堅實基礎及豐富經驗，將作為全球AI不可或缺的合作夥伴。施振榮此行將偕同夫人一起前往，APEC主辦方也規劃了「夫人外交」，讓台灣經驗更被看見。

片山和之卸任前拜會中研院 陳建仁盼借鏡日本培育諾貝爾獎級人才

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之即將於本月卸任，11日拜會中研院院長陳建仁，雙方就台日學術合作、科研人才培育及產業經濟等議題交換意見。陳建仁指出，日本近年屢有諾貝爾獎得主，值得台灣借鏡，期待未來進一步結合研究機構、大學及企業力量，深化台日科研及人才交流。

黃仁勳恐面臨40年刑期、丟掉輝達CEO職位？律師：無洩密證據不會坐牢

律師蘇家宏表示，缺乏黃仁勳洩漏國家或商業機密的具體證據，不會面臨刑責；單純婚外情也不常導致輝達撤換其執行長職位。

龔明鑫看經濟成長 見證百年最好時刻

經濟部部長龔明鑫昨出席工總「第八十屆工業節慶祝大會」致詞表示，今年全年經濟成長率有望創下至少卅九年新高，並預期「一定會超越百分之十二點七、甚至會更高」，不只是過去五十年來最好，可能也是未來五十來最好，「大家可能都見證了百年最好時刻也說不一定」。

勿以供電穩定及產業競爭力為代價 產業界籲維持現行空污法管理機制

立法院審議空污法修正草案涉及燃煤電廠汰除用煤期程及運轉限制等規範，產業界表達高度憂慮。工總今日表示，穩定供電攸關國家經濟發展及製造業競爭力，若替代電源尚未充分到位前，即透過修法要求燃煤機組提前退場，恐削弱我國穩定供電能力及能源調度彈性，對整體產業營運造成重大衝擊。

白話財經EP199｜美國期中選舉加劇市場波動 國安基金和限空令護盤有效嗎？

上個星期連續七天的大股災，短短七個交易日之內台股的大盤指數跌了將近10,000點，為此國安基金啟動第10次的進場護盤，金管會也啟動了限空令，而這一切的震央都在美國的期中選舉，接下來民主黨在期中選舉大選的結果，會如何的去影響AI產業跟市場？美國期中選舉的結果真的會讓市場這麼悲觀嗎？投資人該如何拿捏新策略來重新進行投資布局？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。