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主權基金最快年底提草案 國發會：將與各部會溝通
台灣主權基金雛型浮現，國發會主委葉俊顯昨日首度透露，主權基金規劃已進入法條研擬階段，預計年底前提出專法草案。對此，行政院發言人李慧芝12日表示，主權基金涉及的範圍非常廣泛，目前相關構想都持續討論中。國發會則表示，目前正在持續盤點中，最快於年底提出草案版本，作為後續與各部會溝通的依據。
賴清德總統去年5月20日就職一周年談話中宣示，將成立國家級主權基金。歷經一年多，葉俊顯昨日在立法院備詢時透露主權基金籌備方向，包括朝向專法方向推動、初期規模300億、透過央行外匯存底有償撥用、政府發行特別公債，以及引入民間資金等多元管道籌措等，預計今年底草案出爐。
外界關心行政院是否已經聽過相關報告，李慧芝表示，主權基金涉及的範圍非常廣泛，包括相關資金籌措、治理與管理架構，以及監管機制等，都需要非常審慎地規劃，目前相關構想都持續討論中。
國發會經濟發展處長陳美菊表示，政府推動主權基金就是希望打造國家級投資平台，協助產業布局全球，主權基金要能夠來回應全球經濟變化的韌性跟彈性。院長卓榮泰先前也已經指示國發會要以最高標準審慎評估，針對重要課題進行完整的分析、規劃與準備。
陳美菊強調，國發會目前正針對主權基金涉及的相關課題進行研議，包括資金籌措、治理機制、專責機構的設立，以及問責與後續監理機制等。主要希望最快在年底提出草案版本，作為後續與各部會溝通的依據。
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