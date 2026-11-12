勿以供電穩定及產業競爭力為代價 產業界籲維持現行空污法管理機制

立法院審議空污法修正草案涉及燃煤電廠汰除用煤期程及運轉限制等規範，產業界表達高度憂慮。工總今日表示，穩定供電攸關國家經濟發展及製造業競爭力，若替代電源尚未充分到位前，即透過修法要求燃煤機組提前退場，恐削弱我國穩定供電能力及能源調度彈性，對整體產業營運造成重大衝擊。

工總表示，經蒐集廠商意見後，嚴正呼籲維持空污法現行管理機制，不宜貿然通過修正草案。

工總指出，製造業向來支持空氣污染防制政策，並持續投入大量資金改善製程與汰換設備。然減煤、減污應以穩定供電為前提，不能為追求特定減煤時程，而犧牲產業正常營運及國家能源安全。

其次，工總指出，台灣正處於人工智慧、半導體及相關科技產業快速發展的重要階段，國內外企業持續擴大在台投資，整體用電需求不斷成長，製造業高度仰賴穩定電力，部分產業更具連續製程特性，一旦發生供電不足或電力中斷，不僅造成生產停擺及設備損害，更將衝擊上下游供應鏈與國際訂單履約能力。此次空污法修正，恐增加企業無法掌控的供電風險，進而動搖國內外企業在投資信心。

此外，工總表示，面對極端氣候、天然災害及國際地緣政治風險，能源韌性已成為國家安全的重要課題，產業界認為，能源轉型應遵循「替代電源先到位、既有機組再退場」原則，並保留必要的緊急備援及電力調度彈性。倘若貿然限制燃煤機組運轉或排除既有備援功能，無異於將能源轉型過程中的供電風險轉嫁由企業及全民承擔。

工總強調，環境保護與產業發展本應兼籌並顧，穩定供電更是國家經濟發展不可退讓的基本條件，任何重大能源政策調整均應審慎評估，確保替代電源與相關配套完備。爰產業界呼籲立法院不宜通過修正草案，應支持現行空污法第28條及第30條規定內容，避免對民生用電、能源韌性及我國產業長期發展造成難以挽回的衝擊。