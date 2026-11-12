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G7外長重申台海和平穩定重要性 總統府表達感謝

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府發言人郭雅慧。記者歐芯萌／攝影
總統府發言人郭雅慧。記者歐芯萌／攝影

針對七大工業國集團（G7）外長與歐盟外交與安全政策高級代表於法國巴黎舉行會議後發表聯合聲明，重申維持台灣海峽和平與穩定至關重要、反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖，並明確支持台灣有意義地參與國際組織，總統府表達誠摯歡迎與由衷感謝。

總統府發言人郭雅慧表示，台海與印太區域的和平穩定，是攸關全球安全與繁榮的核心議題。對於G7輪值主席國法國及所有成員國、歐盟持續展現對台海情勢的關切，正視威權擴張對區域安全與航行自由所帶來的挑戰，並肯定台灣在國際社會的實質貢獻，我國至表感謝。

郭雅慧說，作為國際負責任的一員，台灣將持續致力於強化自我防衛能力與全社會韌性，並與G7成員國在內理念相近的國際夥伴緊密合作，捍衛自由、民主與人權價值，善盡國際義務，確保台海及印太區域的安全穩定與繁榮發展。

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