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讓台灣 AI 被全球看見！ 施振榮伴隨「夫人外交」拓展國際能見度

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府舉行2026 APEC代表團行前記者會，領袖代表施振榮偕同夫人和賴清德總統合影。記者歐芯萌／攝影
總統府舉行2026 APEC代表團行前記者會，領袖代表施振榮偕同夫人和賴清德總統合影。記者歐芯萌／攝影

總統府12日舉行2026 APEC代表團行前記者會。領袖代表施振榮表示，台灣在半導體、數位科技跟AI供應鏈，擁有堅實基礎及豐富經驗，將作為全球AI不可或缺的合作夥伴。施振榮此行將偕同夫人一起前往，APEC主辦方也規劃了「夫人外交」，讓台灣經驗更被看見。

施振榮致詞表示，此次感謝總統的託付，讓他有機會時隔19年，再次代表台灣，出席今年APEC經濟領袖會議，除了感到榮幸，也深知責任重大。

施振榮指出，過去數十年，他積極投入高科技產業，也見證台灣從代工製造起步，逐步發展為全球半導體、資通訊的關鍵力量。台灣能夠成功，除了靠自身的努力外，更有賴於理念相近的夥伴，建立了互信、互助共好的關係。

施振榮表示，在AI快速發展的今天，他始終秉持以人為本的精神，思考企業如何創造價值的意義及永續發展；期盼能引導AI，為人類創造更長遠的福祉。AI是今年APEC重點討論的議題，同時也是我國的優勢領域。台灣在半導體、數位科技跟AI供應鏈擁有堅實的基礎及豐富的經驗。

施振榮說，作為全球AI不可或缺的合作夥伴，台灣在國際上將能發揮更穩定、值得信賴的力量。他將善用這次代表賴總統出席APEC經濟領袖會議的機會，積極與各國領袖交流，完整傳達賴總統的三項任務的指示，彰顯台灣是不可或缺的夥伴，以及台灣將持續在 APEC 扮演利益共享者的角色。

施振榮在行前記者會中，偕同夫人一起參加。外界關注，APEC此行是否規劃「夫人外交」。

總統府發言人郭雅慧表示，誠摯感謝施振榮和夫人這次答應願意接下重責大任，睽違19年再度擔任APEC經濟領袖會議的代表。確實主辦方這次有規劃相關活動，也有來邀請，這部分會適時安排。

郭雅慧提到，透過這樣的活動交流互動，讓台灣經驗更被看見，也有一些軟實力跟文化能夠更在國際上表現。細節的安排，也許等到代表團完成任務回到台灣之後，再安排做更詳細的說明。

施振榮 外交 APEC

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