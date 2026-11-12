APEC 行前會 賴總統託付施振榮傳達台灣三主張

賴清德總統12日出席 2026 APEC代表團行前記者會。他期許領袖代表施振榮，藉由過去的經驗，向所有APEC領袖以及國際社群，傳達台灣三項重要主張：台灣積極參與國際事務並做貢獻；台灣在半導體供應鏈扮演關鍵角色，是全球AI發展重要夥伴；台灣是穩健、值得信賴的力量。

與會者包括宏碁創辦人施振榮賢伉儷、「APEC企業諮詢委員會」的代表—宏碁集團陳俊聖董事長、廣達電腦技術長張嘉淵、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國科會主委吳誠文、外交部次長葛葆萱、國安會副秘書長趙怡翔，及各位代表團成員。

賴總統表示，今年APEC經濟領袖會議，將於下周在中國深圳召開，他特別感謝施振榮創辦人接受邀請，擔任我國APEC領袖代表，代表我率團出席今年的會議。

賴總統指出，APEC是亞太地區最重要的經貿合作多邊機制，所有會員都是在平等基礎上交流互動，台灣也是以此原則，參與今年的APEC會議。感謝許多理念相近國家，在APEC會議的籌備過程中，持續強調台灣參與各項會議的重要性。

賴總統說，施振榮是我國重要企業領袖，曾在2007年擔任我國的領袖代表，出席在澳洲雪梨舉辦的經濟領袖會議，並提出「APEC數位機會中心」第二階段（ADOC 2.0）倡議，展現我國貢獻國際社會的意願，並增進台灣的國際能見度以及與各國的合作。

他提到，施振榮也長期投入培育下一代的企業經營理念，所倡議的核心價值，包括企業將如何創造價值、利益平衡以及永續經營。這不但是重要的經營理念，更能作為台灣與世界各國互動的重要精神。

賴總統表示，在今年APEC經濟領袖會議，他期許施振榮藉由過去的經驗，向所有APEC領袖以及國際社群，傳達台灣下列三項重要主張：

第一，作為APEC會員，台灣向來積極參與APEC事務並做出貢獻，這不僅維護自身經濟利益，更能夠讓台灣的觀點與經驗貢獻於全球經濟，讓台灣的聲音被世界聽見。

第二，台灣在半導體供應鏈中扮演關鍵角色，是全球AI創新發展以及數位轉型不可或缺的夥伴。透過APEC平台，台灣將持續推動全球科技合作、促進創新交流，同時積極打造韌性、可靠的AI科技供應鏈。

第三，當全球經濟面臨地緣政治、能源以及供應鏈重組所帶來的挑戰，台灣將持續作為亞太區域穩健以及值得信賴的力量。台灣將深化與重要夥伴國的合作與交流，來共同維護區域的繁榮與穩定，加速區域經貿整合以及發展。