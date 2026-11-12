快訊

網友喊話「拜託聘用黃仁勳」 馬斯克霸氣回應：那會是我的榮幸

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

外交部領務局網站遭駭！近10萬筆護照大頭照、個資外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

片山和之卸任前拜會中研院 陳建仁盼借鏡日本培育諾貝爾獎級人才

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
右起為中研院副院長彭信坤、中研院院長陳建仁、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之。圖片來源：中央研究院／提供
右起為中研院副院長彭信坤、中研院院長陳建仁、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之。圖片來源：中央研究院／提供

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之即將於本月卸任，11日拜會中研院院長陳建仁，雙方就台日學術合作、科研人才培育及產業經濟等議題交換意見。陳建仁指出，日本近年屢有諾貝爾獎得主，值得台灣借鏡，期待未來進一步結合研究機構、大學及企業力量，深化台日科研及人才交流。

陳建仁表示，日本學者獲得諾貝爾獎的研究成果，多是數十年長期投入的累積，凸顯基礎研究及人才培育需要穩定支持。中研院近期也與教育部、台灣大學等校合作推動台灣實中計畫，建立研究導向的人才培育機制，培養具研究潛力的年輕人才。

片山和之則指出，日本近年面臨科研經費減少、青年投入科研意願降低等挑戰，可能影響部分領域的長期發展，期盼持續深化台日交流，共同促進科學研究與人才培育。

陳建仁指出，中研院長期與日本頂尖大學及研究機構保持密切合作，包括東京大學、京都大學、名古屋大學及理化學研究所（RIKEN）等，合作領域涵蓋永續發展、生醫、天文及人文社會科學。目前中研院有逾20名日本籍研究人員，其中以天文及天文物理研究所九人最多。

此外，中研院與台大醫學院等醫療機構合作推動的台灣人體生物資料庫，也受到日本醫學研究機構關注，未來可望透過合作，共同提升台日醫學研究成果。

片山和之分享三年駐台經驗指出，台灣擁有自由、民主、穩定的社會環境，以及先進科技實力，對日本而言極為重要，雙方共享基本價值觀，人民往來密切，也在患難時相互扶持。

陳建仁表示，台日人民具有深厚的歷史與情感連結，戰後至今交流從未間斷，早期台灣塑膠、化工及家電等產業引進日本技術，許多台灣企業人士也曾赴日接受訓練，雙方在產業合作、留學及觀光等領域長期維持密切往來。

片山和之代表為外交資歷逾40年的資深外交官，1983年進入日本外務省，曾派駐美國、中國、比利時及馬來西亞，並歷任日本駐底特律、上海總領事及駐秘魯特命全權大使，於2023年11月出任日本台灣交流協會台北事務所代表。

諾貝爾 中研院 日本

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

諾貝爾物理學獎得主重返台師大 分享量子世界最新突破

清大校長高為元遭爆任內退出2國際大學聯盟 清大回應了

女排隊赴日交流 北市大盼深化國際體育合作

國立臺灣大學玉山學者Stephen Payne：以計算模型丈量歲月 跨域解鎖大腦健康密碼

相關新聞

黃仁勳恐面臨40年刑期、丟掉輝達CEO職位？律師：無洩密證據不會坐牢

律師蘇家宏表示，缺乏黃仁勳洩漏國家或商業機密的具體證據，不會面臨刑責；單純婚外情也不常導致輝達撤換其執行長職位。

經長：今年經濟成長一定超越12.7% 至少創39年新高

行政院長卓榮泰昨（11）日表示，在高科技產業帶動下，百工百業打拚出亮眼成績，現在是中華民國最好的時代，經濟部長龔明鑫表示，今年經濟成長率可望創至少39年新高，「一定超越12.7％、甚至更高」。

連15紅！證交稅寫最強10月 中央總稅收全年超徵上看600億

財政部統計處昨（11）日公布前十月總稅收4.1兆元，年增25.8％，主要由證交稅、營所稅及營業稅貢獻。其中10月證交稅入帳523億元，是歷年同月新高，年增72.6％，寫下連15紅。

資金趨緊…10月台債買盤出現變化 買超前五名由銀行包辦

台灣債券市場買盤出現變化。根據櫃買中心統計，今年10月台債買超前五大機構全由銀行包辦，依序為滙豐銀行、台北富邦銀行、花旗銀行、台企銀行及凱基銀行，顯示銀行資金趨緊，積極進場配置債券。市場分析，這波買盤除了反映銀行流動性覆蓋率（LCR）管理需求，也與銀行多元資產配置及財富管理商品布局有關。

龔明鑫看經濟成長 見證百年最好時刻

經濟部部長龔明鑫昨出席工總「第八十屆工業節慶祝大會」致詞表示，今年全年經濟成長率有望創下至少卅九年新高，並預期「一定會超越百分之十二點七、甚至會更高」，不只是過去五十年來最好，可能也是未來五十來最好，「大家可能都見證了百年最好時刻也說不一定」。

白話財經EP199｜美國期中選舉加劇市場波動 國安基金和限空令護盤有效嗎？

上個星期連續七天的大股災，短短七個交易日之內台股的大盤指數跌了將近10,000點，為此國安基金啟動第10次的進場護盤，金管會也啟動了限空令，而這一切的震央都在美國的期中選舉，接下來民主黨在期中選舉大選的結果，會如何的去影響AI產業跟市場？美國期中選舉的結果真的會讓市場這麼悲觀嗎？投資人該如何拿捏新策略來重新進行投資布局？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。