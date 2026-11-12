片山和之卸任前拜會中研院 陳建仁盼借鏡日本培育諾貝爾獎級人才

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之即將於本月卸任，11日拜會中研院院長陳建仁，雙方就台日學術合作、科研人才培育及產業經濟等議題交換意見。陳建仁指出，日本近年屢有諾貝爾獎得主，值得台灣借鏡，期待未來進一步結合研究機構、大學及企業力量，深化台日科研及人才交流。

陳建仁表示，日本學者獲得諾貝爾獎的研究成果，多是數十年長期投入的累積，凸顯基礎研究及人才培育需要穩定支持。中研院近期也與教育部、台灣大學等校合作推動台灣實中計畫，建立研究導向的人才培育機制，培養具研究潛力的年輕人才。

片山和之則指出，日本近年面臨科研經費減少、青年投入科研意願降低等挑戰，可能影響部分領域的長期發展，期盼持續深化台日交流，共同促進科學研究與人才培育。

陳建仁指出，中研院長期與日本頂尖大學及研究機構保持密切合作，包括東京大學、京都大學、名古屋大學及理化學研究所（RIKEN）等，合作領域涵蓋永續發展、生醫、天文及人文社會科學。目前中研院有逾20名日本籍研究人員，其中以天文及天文物理研究所九人最多。

此外，中研院與台大醫學院等醫療機構合作推動的台灣人體生物資料庫，也受到日本醫學研究機構關注，未來可望透過合作，共同提升台日醫學研究成果。

片山和之分享三年駐台經驗指出，台灣擁有自由、民主、穩定的社會環境，以及先進科技實力，對日本而言極為重要，雙方共享基本價值觀，人民往來密切，也在患難時相互扶持。

陳建仁表示，台日人民具有深厚的歷史與情感連結，戰後至今交流從未間斷，早期台灣塑膠、化工及家電等產業引進日本技術，許多台灣企業人士也曾赴日接受訓練，雙方在產業合作、留學及觀光等領域長期維持密切往來。

片山和之代表為外交資歷逾40年的資深外交官，1983年進入日本外務省，曾派駐美國、中國、比利時及馬來西亞，並歷任日本駐底特律、上海總領事及駐秘魯特命全權大使，於2023年11月出任日本台灣交流協會台北事務所代表。