黃仁勳恐面臨40年刑期、丟掉輝達CEO職位？律師：無洩密證據不會坐牢

針對市場熱議輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳是否可能面臨最重40年刑期甚至失去職位，恩典法律事務所主持律師蘇家宏在影音內容中直言「他絕對不會坐牢」，並從法律實務與公司治理角度剖析其背後理由。

蘇家宏指出，在刑事法律層面上，要認定一個人有罪必須講求實質證據。

他質疑，目前外界並沒有任何具體事證能證明黃仁勳洩漏美國國家機密或輝達內部商業機密；在缺乏洩密事證的前提下，根本無法構成嚴重罪名。

至於私領域風波是否會動搖其經營權，蘇家宏分析，若僅因單純的婚外情就撤換輝達執行長職位，這在西方企業文化與法規治理上並不常見。

外界雖議論其是否隱匿外遇或人際交往等事實，但實務上並無任何一家上市公司要求負責人必須向大眾公開交代私人認識對象的細節。基於無具體洩密事證與公司治理常態，他大膽斷言，黃仁勳在法律責任上不會被認定有罪。

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