快訊

網友喊話「拜託聘用黃仁勳」 馬斯克霸氣回應：那會是我的榮幸

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

外交部領務局網站遭駭！近10萬筆護照大頭照、個資外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳恐面臨40年刑期、丟掉輝達CEO職位？律師：無洩密證據不會坐牢

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳面臨刑責及職位不保的傳聞引發討論，律師蘇家宏認為，目前缺乏具體洩密事證，不能僅憑私人爭議認定涉及刑事犯罪。（路透）
輝達執行長黃仁勳面臨刑責及職位不保的傳聞引發討論，律師蘇家宏認為，目前缺乏具體洩密事證，不能僅憑私人爭議認定涉及刑事犯罪。（路透）

針對市場熱議輝達NVIDIA）執行長黃仁勳是否可能面臨最重40年刑期甚至失去職位，恩典法律事務所主持律師蘇家宏在影音內容中直言「他絕對不會坐牢」，並從法律實務與公司治理角度剖析其背後理由。

蘇家宏指出，在刑事法律層面上，要認定一個人有罪必須講求實質證據。

他質疑，目前外界並沒有任何具體事證能證明黃仁勳洩漏美國國家機密或輝達內部商業機密；在缺乏洩密事證的前提下，根本無法構成嚴重罪名

至於私領域風波是否會動搖其經營權，蘇家宏分析，若僅因單純的婚外情就撤換輝達執行長職位，這在西方企業文化與法規治理上並不常見。

外界雖議論其是否隱匿外遇或人際交往等事實，但實務上並無任何一家上市公司要求負責人必須向大眾公開交代私人認識對象的細節。基於無具體洩密事證與公司治理常態，他大膽斷言，黃仁勳在法律責任上不會被認定有罪。

◎本文獲 蘇家宏 律師 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

黃仁勳 輝達 職位 NVIDIA

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股3天狂彈6100點「量一天比一天少」！陳嘉偉：環球晶、國巨連10日線都還碰不到

全球央行為何一直買黃金？年均購金逾千噸 009834、009835投資差異一次看

台股土洋對作怕追高套牢？00918精準鎖定AI與金融：靠高填息賺總報酬

台股3天狂彈逾6100點！股民喊「哲哲不用請雞排珍奶了」 樂觀看再攻46000點

相關新聞

黃仁勳恐面臨40年刑期、丟掉輝達CEO職位？律師：無洩密證據不會坐牢

律師蘇家宏表示，缺乏黃仁勳洩漏國家或商業機密的具體證據，不會面臨刑責；單純婚外情也不常導致輝達撤換其執行長職位。

經長：今年經濟成長一定超越12.7% 至少創39年新高

行政院長卓榮泰昨（11）日表示，在高科技產業帶動下，百工百業打拚出亮眼成績，現在是中華民國最好的時代，經濟部長龔明鑫表示，今年經濟成長率可望創至少39年新高，「一定超越12.7％、甚至更高」。

連15紅！證交稅寫最強10月 中央總稅收全年超徵上看600億

財政部統計處昨（11）日公布前十月總稅收4.1兆元，年增25.8％，主要由證交稅、營所稅及營業稅貢獻。其中10月證交稅入帳523億元，是歷年同月新高，年增72.6％，寫下連15紅。

資金趨緊…10月台債買盤出現變化 買超前五名由銀行包辦

台灣債券市場買盤出現變化。根據櫃買中心統計，今年10月台債買超前五大機構全由銀行包辦，依序為滙豐銀行、台北富邦銀行、花旗銀行、台企銀行及凱基銀行，顯示銀行資金趨緊，積極進場配置債券。市場分析，這波買盤除了反映銀行流動性覆蓋率（LCR）管理需求，也與銀行多元資產配置及財富管理商品布局有關。

龔明鑫看經濟成長 見證百年最好時刻

經濟部部長龔明鑫昨出席工總「第八十屆工業節慶祝大會」致詞表示，今年全年經濟成長率有望創下至少卅九年新高，並預期「一定會超越百分之十二點七、甚至會更高」，不只是過去五十年來最好，可能也是未來五十來最好，「大家可能都見證了百年最好時刻也說不一定」。

白話財經EP199｜美國期中選舉加劇市場波動 國安基金和限空令護盤有效嗎？

上個星期連續七天的大股災，短短七個交易日之內台股的大盤指數跌了將近10,000點，為此國安基金啟動第10次的進場護盤，金管會也啟動了限空令，而這一切的震央都在美國的期中選舉，接下來民主黨在期中選舉大選的結果，會如何的去影響AI產業跟市場？美國期中選舉的結果真的會讓市場這麼悲觀嗎？投資人該如何拿捏新策略來重新進行投資布局？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。